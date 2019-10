Økokrim skal se på regelverket etter NRK-avsløring

Brennpunkt-dokumentaren «Søppelsmuglerne» har skapt mye reaksjoner.

I dokumentaren avdekkes omfattende smugling: Elektronisk avfall blir fylt opp i bilvrak i Norge og ulovlig fraktet til Afrika for videresalg. Bakmenn i Norge kan tjene millioner på virksomheten.

Fjord Line skal starte intern gransking. De vil også stanse eksport av avregistrerte biler på sine ruter. Sjøfartsdirektoratet mener loven må endres.

Økokrim har i lang tid ikke ønsket å kommentere hvordan, eller om de vil angripe problemet. Frem til nå.

Etter å ha sett dokumentaren, er Økokrim klare til å ta grep.

– Vi vil ta initiativ til et møte med Miljødirektoratet og Tolletaten for å se om kontrolletater og politi- og påtalemyndigheten kan samarbeide bedre for å avdekke mulige lovbrudd, og vurdere om dagens regelverk er godt nok, sier førstestatsadvokat og avdelingsleder i Miljøkrimavdelingen i Økokrim, Hans Tore Høviskeland.

– Må jobbe bedre sammen

Økokrim tar dermed oppfordringen fra Miljødirektoratet på alvor. Direktoratet etterlyser bedre samarbeid med politi og toll. Og de mener straff og anmeldelse er det beste virkemiddelet.

Ingen straffes i praksis dag. Det foreligger bare én dom for eksport av EE-avfall og den er fra 2013.

Hans Tore Høviskeland, førstestatsadvokat og avdelingsleder i Miljøkrimavdelingen i Økokrim. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Økokrim har ikke hatt straffesaker på ulovlig eksport til Afrika, men har for eksempel nylig ilagt bot på syv millioner kroner for forsøk på ulovlig utførsel av avfall i Tide Carrier-saken, en sak som fortsatt er under etterforsking, sier Høviskeland.

– Etatene er førstestans

Avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, Bjørn Bjørnstad, mener at eksporten av avfall til Afrika er en «helt opplagt» oppgave for politiet.

Høviskeland påpeker imidlertid at Miljødirektoratet og Tolletaten er førsteinstans, og at det er de som må anmelde det mest alvorlige til politiet.

Valborg Bishop, Tolletatens seksjonsleder i Stavanger.

Men «førsteinstansen» Tolletaten har i Stavanger totalt 25 ansatte som driver med kontroll. De har ansvar for all kontroll ut med danskebåten, i tillegg til Stavanger lufthavn. Og så kommer konteinerhavnen på toppen.

– Tung jobb

Seksjonsleder Valborg Bishop sier det er en veldig stor og tung jobb å sjekke fullstappede biler og konteinere.

– Det kan være mye elektriske kabler, store tunge kveiler. Og så er de å få det ut. Det er mye tungt kroppsarbeid, sier hun.

Ved Stavanger kontrollerte tolletaten kun tre konteinere i hele fjor. 47 biler ble sjekket, mer eller mindre nøye. I årene før har de ingen statistikk.

Ifølge Bishop kan det ta flere døgn å sjekke en konteiner skikkelig.

– Når du kommer trekvart inn i konteineren kan det plutselig dukke opp en bil. Og det er en bil uten registreringsnummer og dekk, og da må du kontrollere den. Så ser du at også den er stappfull. Det er store, tunge, ressurskrevende kontroller for Tolletaten, avslutter hun.