Det skriver politiet i Sør-Vest i en pressemelding fredag formiddag.

Samme mann, som er pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i mai 1995, er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

Hun var bosatt i Stavanger og ble funnet drept i en kum ved Bore kirke 26. oktober 2000.

Sør-Vest politidistrikt har en aktiv etterforskning i saken. Også i denne saken startet politiet ny etterforskning etter gjennomgang og anbefaling fra Kripos sin seksjon for kalde saker.

– Det har vært to uavhengige etterforskninger av drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Det har likevel vært naturlig for politiet å se etter eventuelle sammenhenger. Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, var i Stavanger i tidsrommet da Tina Jørgensen forsvant. Dette sammenholdt med andre opplysninger i saken, gjør at han har fått status som mistenkt. Han er avhørt i saken og erkjenner ikke straffskyld, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin ifølge en pressemelding.

Det var her, ved en kum ved Bore Kirke, at Tina Jørgensen ble funnet 26. oktober 2000. Foto: Erlend Frafjord

Flere personer har vært mistenkt

Tina ble sist sett på Sølyst utenfor Stavanger sentrum like over klokka 02.00 natt til 24. september 2000. Hun var da 200 meter fra leiligheten sin på Grasholmen. Like etterpå hørte flere uavhengige vitner kraftige skrik fra området under Bybrua ved Sølyst.

Flere personer har vært siktet for drapet siden det skjedde. I 2001 ble Tinas kjæreste og tidvis samboer siktet for drapet, men han ble løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i sju uker.

Siktelsen mot mannen ble senere frafalt, og mannen fikk oppreisning og erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen.

Høsten 2015 ble en 36 år gammel mann fra Lyngdal pågrepet og siktet for rap eller medvirkning til drapet på Tina Jørgensen.

Dagen etter ble ytterligere tre menn pågrepet og siktet i saken, men alle nektet straffskyld. En liten måned senere ble alle fire løslatt, men siktelsen består fremdeles. I januar 2016 ble det kjent at mannen som først ble siktet, hadde falske minner.

Saken mot de fire ble henlagt i oktober 2016.

Noen dager senere ble det klart at Kripos sin Cold Case-gruppe skal gjennomgå Tina-saken for å se om dagens teknologi og metoder kan gi en oppklaring.