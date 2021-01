Her avsløres narkoligaen i et skogholt

En video fra politiets nettpatrulje i Sør-Vest viser hvordan en internasjonal narkoliga blir avslørt i et skogholt på Haugalandet.

En stresset mann leter etter narkotika på avtalt sted, men finner ikke det han ser etter. Politiet har nemlig kommet dem i forkjøpet.

Video gjengitt med tillatelse fra Sør-Vest politidistrikt.

– Vi klarte å spore opp narkotikaen. Politiet beslagla og fjernet den, og satte deretter opp et videokamera, sier politiadvokat Odd Egil Nesse.

Mandag ble to personer tilknyttet avsløringen dømt til tre år ubetinget fengsel. Disse kom fra Polen og Litauen. Dommene er forkynt, men ikke rettskraftige.

De dømtes advokater, Erik Lea og Ørjan Eskeland, opplyser begge til NRK at de i samråd med klientene kommer til å anke dommen.

Skjult etterforskning

Politiet fant rundt 1,8 kilo amfetamin og 2000 tabletter med ecstasy under en ransaking av en bolig i Haugesund i februar 2019.

Én av beboerne ble senere idømt fire års fengsel, mens politiet startet en skjult etterforskning mot en annen person i bopelen.

Det ble blant annet satt GPS-sporing på mannens bil.

Oppdaget kameraet

I juli 2019 ble mannen som var under skjult etterforskning sett kjørende fra adressen i Haugesund mot et skogholt i Sveio sammen med en passasjer.

Bilen stoppet, og passasjeren ble deretter observert bærende på en plastpose.

Opplysningene fra GPS-sporingen gjorde at politiet dro til skogholtet, hvor de fant en pakke under en stein, dekket av en liten granbusk. Pakken viste seg å inneholde nærmere to kilo amfetamin og 500 MDMA-tabletter.

Her er funnene politiet gjorde i skogholtet. Foto: Skjermdump / Politiet

Politiet beslagla pakken og satte opp et videokamera som fanget opp aktivitet på funnstedet.

Dagen etter kom en stresset mann for å lete etter pakken, naturlig nok uten å finne den. Senere samme dag lette de to dømte også sammen. Da oppdaget den ene mannen videokameraet, og tok dette med seg.

Samme kveld ble de to pågrepet og deretter varetektsfengslet. Det kommer frem av domspapirene fra Haugaland tingrett.

Omfattende narkoliga

Politiet i Haugesund har etterforsket det de mistenkte var et omfattende nettverk i flere år. Så langt er det identifisert 27 mistenkte i saken.

Disse er fra Norge, Polen og Litauen, og flere er allerede dømt.

– Det er nærmere ti personer som kan kalles sterkt involvert i denne saken. Vi tror vel at disse har stått bak en god del av forsyningen av narkotika på Haugalandet, uten at jeg har oversikt over hvor stort det totale markedet er, forteller politiadvokat Nesse.

Politiadvokat Odd Egil Nesse. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Det er totalt beslaglagt drøyt ti kilo amfetamin, rundt 50.000 ulovlige tabletter og over 100.000 kroner i forbindelse med saken.

Flere bakmenn er også pågrepet i blant annet Litauen.

– Vi har samarbeidet spesielt godt med politiet i Litauen, både gjennom møter og utveksling av informasjon, sier Nesse.