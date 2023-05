– Jeg synes det er kjekt, men det er litt plagsomt også. Hva om de små barna i barnehagen løper opp og blir angrepet?

Det sier Ella Marie Helgevoll Mikkelsen. Hun og resten av barna i Madlavoll barnehage i Stavanger må nå holde avstand til haugen med sandkasse og lekehus.

Området har blitt okkupert av et måkepar som tilsynelatende også vil ha sine tre barn i barnehagen.

– Måkene kan fly over hodet vårt for å skremme oss vekk. Det er ikke så kjekt, vi vil jo ikke at de skal bæsje på oss, forteller Elvan Duman.

Kommer barna for nære, risikerer de å bli flydd etter, og i verste fall bæsjet på. Foto: Hanne Høyland / NRK

Ekspert peker på mulig årsak

Dette er tredje året barnehagen får besøk av måkeparet. At de har valgt en plass med så mye støy og aktivitet, får eksperten til å stusse.

– Jeg er litt overrasket over at de velger å gå for hekking på bakken i barnehagen, sier rådgiver og biolog Håvard Husebø ved Museum Stavanger (Must).

Biolog og rådgiver i Museum Stavanger, Håvard Husebø. Foto: Hanne Høyland / NRK

Måkene i barnehagen er av arten fiskemåke. Ifølge Husebø har disse måkene blitt redusert med 90 prosent i Rogaland de siste årene.

– Vi ser at mange av fuglene har flyttet inn til byene, spesielt opp på tak og nærmere der folk bor. Det lureste en kan gjøre, er å la dem være i fred slik at de får klekket ungene fort. Og det ser ut som barnehagen klarer å ha omsorg for fuglene, sier han.

Fagarbeider Signe Grønsdal i Madlavoll barnehage forteller at barna forstår at de skal ta vare på fuglene, og at de lærer mye av å ha måkene i barnehagen.

– Vi får jo følge utviklingen. Vi ser når de bygger, hekker og ruger. Så får vi jo se når kyllingene skal lære seg å fly. Det er veldig spennende, men vi må ta forbehold når de bruker barnehagen vår.

Nye «maskoter» i Hareid

Også på Sunnmøre har enkelte måker blitt ekstra nærgående. Utenfor rådhuset i Hareid kommune har et fiskemåkepar slått seg til ro i ei blomsterkrukke, like utenfor inngangen.

– Jeg er glad i fugler, og synes det er spennende. Men så tett på hovedinngangen kan være utfordrende, sier kommunikasjonsansvarlig Erlend Friestad i kommunen.

De gikk nylig ut på kommunens hjemmeside og oppfordret folk til å holde seg unna. Kommunen setter også opp sperringer og plakater.

Man må trø varsomt om man skal besøke rådhuset i Hareid kommune. Her blir du møtt av en hekkende måke rett ved inngangen. Foto: Erlend Friestad / Hareid kommune

– Flere har hatt nærkontakt med måkene. De har vært borti folk og nappet i jakker og hår, men også flydd ned mot dem.

Men det viktigste er å ivareta måkene, sier Friestad.

– Jeg synes mer synd på måkene enn oss. De visste ikke bedre, og det er jo ikke ideelt for en måkefamilie å vokse opp på en parkeringsplass.

Han håper folk tar hensyn og holder seg unna.

– Det er ikke så mye vi kan gjøre med det. Vi kaller dem for maskotene våre. Vi får tenke på det som en god naturfagstime og følge litt med på dem.

Ingen lunsj i strålende sol

Da årets hittil fineste dager meldte seg på Helsfyr i Oslo, var flere i Miljødirektoratet klare for å ta lunsjen ute i strålende sol.

Helt til de oppdaget et måkereir på en av stolene i uteområdet.

På stolen nede til venstre, var det en måke som ønsket å ruge fram sine barn. Noen egg ble det aldri. Foto: Ragna Løvskar

– Det ble en svært overfylt kantine med ansatte som så lengtende ut på en tom og solfylt terrasse, forteller senior kommunikasjonsrådgiver i Miljødirektoratet, Ragna Løvskar.

Reiret ble aldri bebodd, og ble fjernet av huseieren etter nøye undersøkelser om faktisk hekking.

– Men det var noen ganske underholdende 48 timer, sier Løvskar.

Seniorrådgiver Jo Anders Auran i Miljødirektoratet sier det helt klart er flere tilfeller av hekking i bybildet nå. Dermed får de også flere henvendelser som gjelder måker.

– Det er veldig bra at de ringer i stedet for å gå til aksjon med en gang. Vi ønsker ikke at det skal bli en mislykket hekking. Måker er i tilbakegang, og ni av ti måkefugler er rødlista.

Auran roser barnehagen i Stavanger og andre som tar hensyn til måkene.

– Jeg vil si det er en kjempegod vurdering av barnehagen. Slike situasjoner viser barn at naturen ikke er farlig. Barna blir kjent med naturen på nært hold.

– God læring

I Madlavoll barnehage i Stavanger er Henny Fossmark litt bekymret for lillesøster Vega som skal begynne i barnehagen til høsten.

– Det er litt voldsomt. Om de skal ha spisestund ute, kan måkene komme og ta maten. Vega er veldig glad i å oppdage nye ting, sier hun.

Håkon Fossmark og datteren Vega. Foto: Hanne Høyland / NRK

Far Håkon Fossmark er derimot positiv til fuglebesøket.

– Jeg synes barna og barnehagen er heldig som får ha besøk av måkeparet. Om vi foreldre klarer å være nysgjerrige, smitter det over på barna også. Det er masse god læring i det, og så blir det spennende å se hvordan det går med dem. De har i alle fall en god barnehage som passer på.