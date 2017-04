Har funnet opp verdens første ovale drill

– Jeg har gått og ventet på at noen andre skulle finne opp en oval drill, men så skjedde det aldri, sier Tom-Arild Bekkeheien.

Jærbuen har i en årrekke jobbet som gartner på sommeren og snekker om vinteren. Som snekker har han alltid tenkt på hvor mye tid han hadde spart dersom han hadde hatt en ovalformet drill som kunne brukes til installering av stikkontakter.

Her er Oval-drillen i aksjon. Den nye oppfinnelsen skal gi et enklere, raskere og finere resultat, i følge Bekkeheien. Foto: Jørund Vatle Sandgren / NRK

I stedet for å måtte borre to hull ved siden av hverandre, og dermed måle opp to ganger, gjør Tom-Arilds oppfinnelse det mulig å gjøre samme operasjon med kun én boring.

– Hovedpoenget er å spare tid. Vi har regnet ut at det tar cirka fem minutter mindre per stikkontakt med oval-drillen, enn det gjør med en vanlig drill, forklarer Bekkeheien.

Fra hjemmebruk til snekker-Norge

Oval-drillen kan skjære gjennom tre, gips, plast, glassfiber og andre myke materialer. Foto: Jørund Vatle Sandgren / NRK

Eventyret startet i 2014. Den nybakte oppfinneren viste frem demoen til kameraten, som også er elektriker. Han overtalte Bekkeheien til at dette var noe han måtte gå videre med, slik at flere kunne benytte seg av drillen.

– Etter den responsen, startet jeg med patentsøking, og å produsere utallige prototyper, sier Bekkeheien.

Siden den gang har det gått slag i slag. Det ferdige produktet er i boks, egen nettside er oppe og går, med flere lokale snekkerfirmaer som samarbeidspartnere.

– Jeg har flere bestillinger på vent, og jeg har hele tiden hatt et tett samarbeid med Elco, som også skal være med på å fronte drillen, forteller han.

– En revolusjon for elektrikere og snekre

Den ovalformede drillen ble lansert på Bryne videregående skole i dag, hvor snekkerfirmaer og bygg- og anleggselever møtte opp for å se hvordan verktøyet fungerer i praksis.

– Det er interessant å være med å teste ut et helt nytt produkt, sier avdelingsleder for bygg og anlegg, Sigbjørn Lande.

Også flere elektrikere og andre fagfolk var invitert til lanseringa på Bryne.

– Det er virkelig en revolusjon innenfor laging av hull for både elektrikere og snekre. Det blir mye finere, og vil gå mye fortere, sier Johnny Rosland i Time Elektro.