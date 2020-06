Tina Bru (H) hadde med seg store nyheter på båttur til Hywind i dag.

– Nå skriver vi et nytt kapittel i norsk energihistorie. For første gang vil det bli mulig å søke om konsesjon for større prosjekt for vindkraft til havs på norsk sokkel, sier oljeministeren.

Tina Bru på vei ut til Utsira nord. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

I dag er det besluttet at områdene Utsira nord og Sørlige Nordsjø II skal åpnes for havvindutbygging. Det vil bli mulig å sende søknader om fornybar energiproduksjon til havs.

– Det er første gangen vi åpner områder for storstilt havvindutbygging i Norge. En virkelig merkedag, understreker Bru i talen på båten.

I dag kommer også havvindenergiforskriften på plass. Den utfyller havenergiloven og setter opp spillereglene for utviklingen innen havvind i Norge.

Fra nyttår kan en søke konsesjon til å bygge prosjekter for vindkraft til havs på norsk sokkel.

– Utsira nord er et område som egner seg bra for norsk havvind. Som er den mest spennende teknologien, sett med norske øyne, sier hun.

Milliardindustri

Turen er i regi av Norwegian Offshore Wind Cluster, som har vært tydelige på at de ønsker klarsignal for å fortsette prosessen innen 2020.

– Her starter et vanvittig industrieventyr. Eksport i tusen milliarder kroner skal vi få ut av denne dagen her. Det er en utrolig stor dag, sier Gunnar Birkeland, styreleder i Norwegian Offshore Wind Cluster.

Bare Utsira nord kan ha 150 vindmøller, som Birkeland mener kan bli bygget for 300–350 millioner stykke med norsk teknologi.

– Dette er det norsk oljeindustri trenger. Vi trekker med oss mye annen industri også, som har smarte løsninger.

FEIRER: Oljeministeren og Gunnar Birkeland, styreleder i Norwegian Offshore Wind Cluster synes dette er en god dag for norsk industri. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Åpner for havvind to steder

Regjeringen har konkludert med at Utsira nord er et stort nok område til at det er mulig å balansere flere interesser, med sine 1010 kvadratkilometer. Mens Sørlige Nordsjø II med sine 2591 kvadratkilometer grenser til Danmark og er et felt som har mulighet for flytende og vannfast havvind. Beliggenheten gjør det aktuelt med eksport av kraft.

Med dette legger regjeringen til rette for omfattende investeringer, som Bru mener kan bli store. Hun mener fremtiden for offshore havvind er lys.

– Vi har mye kompetanse og gode miljøer i Norge, så det blir veldig spennende å se hva som nå skjer framover.

Regjeringen mener at Norge trenger flere bein å stå på i det grønne skiftet.

klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Verden vil trenge mer fornybar energi i framtiden. Ved å satse på havvind kan vi både skape nye arbeidsplasser for framtiden og få ned utslippene, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding fra regjeringen.

Allerede i 2012 og 2013 ble Utsira nord anbefalt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i Havvindrapporten. I 2018 bekreftet de at området fortsatt var anbefalt for havvindproduksjon.