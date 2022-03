Gjert Ingebrigtsen: – Det har vore ein slitasje i familien

– Vi visste at denne slitasjen i familien før eller seinare ville slå til. Den har vært tøff. Likevel må vi ta dei litt kjedelegare sidene på same måten som dei gode, seier Gjert Ingebrigtsen.

Frå starten av februar har det vore stille i media frå Gjert Ingebrigtsen si side. Då vart han sjukmeldt, og trappa ned som trenar.

Henrik Ingebrigtsen gjekk inn i leiarrolla, og uttalte i mars at han framover ynskja at Gjert berre skulle være far og bestefar.

I dag uttala Gjert seg til media igjen for fyrste gong på lang tid.

– Det går fint å verte eksponert no. Dei fleste har verte godt kjent med meg, etter dei ti åra med Team Ingebrigsten og alt mogleg anna, seier han i eit intervju med NRK.

Ikkje bekymra

– Han er pappaen vår. Vi har enormt mykje å takke han for, som far og trenar. Men til slutt kjem han og vi til punktet der vi og han må velje: far-son eller trenar-utøvar. Etter så mange år i begge roller gjekk det ikkje lenger. Vi meiner det er best for alle at han berre er far og bestefar. At han blir verdas beste på det òg, sa Henrik Ingebrigtsen i eit intervju med NRK i i mars.

TETT: Familien Ingebrigtsen har tette band seg imellom. Her frå NM i friidrett i 2018. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Gjert seier dei har tette band i familien, men at dei heile tida har vore oppmerksame på den risikoen som har vore knytta til rollene dei har.

Den siste tida har han ikkje hatt noko rolle i treningskvardagen til Ingebrigtsen-brørne.

– Eg er ikkje bekymra, for eg har ikkje noko å bevise for nokon. Eg er et heilt alminneleg menneske, med både sterke og svake sider. Men eg har brakt gutane mine både til EM, VM-og OL-medaljer, og er veldig stolt av det! Så det skal eg ta med meg vidare, seier Gjert.

HISTORISK: Gjert og Jakob Ingebrigtsen etter det historiske OL-gullet på 1500-meter. Foto: Lise Åserud / NTB

– Han vil aldri vere heilt ute, sa Jakob Ingebrigtsen om faren tidlegere i år.

Gjert Ingebrigtsen er aktuell med den nyaste episoda av Med Monsen på tur, som legges ut på NRK TV fredag kveld klokka 18.