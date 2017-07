Den flere meter dype sprekken har skapt bekymring siden 1930. Allerede da ble det slått ned bolter på begge siden av sprekken for å måle eventuell utvidelse.

Nå skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) ta i bruk moderne metoder for å undersøke Preikestolen i detalj, skriver Stavanger Aftenblad.

Fjellet nord for Lysefjorden skal blant annet skannes fra ulike vinkler og det skal tas høyoppløselige bilder fra helikopter. Videre vil en masterstudent ved NTNU lage 3D-modeller av overflaten og lage en stabilitetsanalyse.

Samme avis meldte i mai i år at ferske målinger viste at sprekken i Preikestolen hadde utvidet seg 2–3 millimeter. Det var den første endringen på 22 år.

Unøyaktige målinger

Forsker i NGU, Martina Böhme, forklarer at det tidligere har vært gjort målinger av sprekken, men at de har vært unøyaktige.

– Vi antar at Preikestolen ikke har beveget seg i det siste. Det bør likevel installeres noe, slik at vi oppdager eventuelle bevegelser. Så har vi tenkt å dra opp og sjekke sprekken iblant. Hvis vi finner ut at det er fare for ras, er det aktuelt å installere permanent måleutstyr, sier Böhme til avisen.

Undersøker 32 fjell

32 andre fjell i Rogaland skal også undersøkes av geologer. NGU gjennomførte i fjor en rekonstruering med helikopter i Rogaland hvor alle mistenkelige områder ble undersøkt.

– Etter det har vi tatt ut de som ser mest farlige ut og hvor konsekvensen er størst, for å undersøke disse nærmere. Vi er spesielt opptatt av fjell som ligger over fjorden og hvor det kan dannes flodbølger, sier hun.