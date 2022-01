Går frå FK Haugesund til Viking

Den tidlegare FK Haugesund-spelaren Niklas Sandberg, skreiv i dag under ein fireårskontrakt med Viking. Sandberg har spelt høgreving for FK Haugesund og skåra til saman 15 mål på 61 eliteseriekampar. Sandberg kjem opphavleg frå Sandnes og har vore open på at han gjerne ville til Viking.