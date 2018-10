Frykter rasekatter blir stjålet og brukt i avl

– Jeg tenkte først: «Folk kan ikke gjøre slikt». Etterhvert hørte jeg om flere tilfeller, og mistenker at Lovina kan ha blitt stjålet.

Sarah Elise Falkeid mistet sin rasekatt Lovina tidligere i år. Etter den tid er flere andre lignende rasekatter forsvunnet fra Haugesund-området.

Sarah Elise Falkeid savner rasekatten sin Lovina, og frykter at noen kan ha stjålet den. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Fellesnevneren for de forsvunne kattene er at de er usteriliserte hunnkatter. Dermed kan de brukes i avl.

Varsler veterinærer

– Folk vet jo ikke om de har kjøpt en stjålet katt dersom de kjøper en rasekatt uten stamtavle på nett, sier Elisabeth Ellingsen, leder for Dyrebeskyttelsen på Haugalandet.

Hun ser svært alvorlig på hendelsene og er i ferd med å varsle alle veterinærer i regionen. Chipnumrene til de forsvunne kattene er videreformidla veterinærene.

– Det er litt for tilfeldig når flere like katter forsvinner i løse luften fra samme kommune, sier leder Elisabeth Ellingsen.

Daglig leder i Dyrebeskyttelsen, Elisabeth Ellingsen følger med på uregistrerte rasekatter som blir lagt ut for salg. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Flere annonser på Finn

Forbundssekretær Hanne Margrethe Lund i Norske Rasekattklubbers Riksforbund ser stadig annonser på Finn hvor rasekatter uten stamtavle selges. Akkurat nå ligger det ute 13 annonser av denne typen.

– Hvis det er tilfelle at katter stjeles, er dette forferdelig, sier Lund.

Hun fraråder uansett folk å kjøpe rasekatter uten stamtavle på nettet.

Rasene Ragdoll og Hellig Birma er søskenraser. De har begge et karakteristisk utseende med lys pels, mørke trekk rundt snuten og blå øyne. Katter som dette koster opp mot 10.000 kroner.

– De er blant de mest gjenkjennelige rasekattene som finnes. Man vet det er en rasekatt når man ser en slik. Og begge er blant de fem mest populære katterasene i Norge, sier hun.

Denne kattungen ble i høst funnet på søppelplassen i Haugesund. Den ligner Hellig Birma eller Ragdoll. Foto: Dyrebeskyttelsen

Har gitt opp håpet

Falkeid har lett etter katten sin i flere måneder. Uten hell. Nå har hun gitt opp håpet.

– Hun har et såpass spesielt utseende at folk ville lagt merke til henne. Jeg synes det er veldig rart at ingen har sett henne siden hun forsvant før sommeren, sier Falkeid.

Politiet er ikke koblet inn i saken, da det ikke er noen bevis for at kattene er stjålet.