«Utrolig frekt!»

«Det er jo helt vilt!»

«Toppen på frekkhet!»

Dette er noen av kommentarene på Facebook i forbindelse med valgkampstuntet til Fremskrittspartiet (Frp) i Sandnes.

Når du overnatter på hotell kan du henge et «ikke forstyrr»-skilt på døra hvis du skal sove lenge.

I Sandnes får innbyggerne en lignende lapp på døra, men da med politisk reklame fra Frp.

– Her står det «Vennligst ikke forstyrr. Vår familie velger også Frp i Sandnes». Hvis familiene er enige med oss, så kan de bare la den henge. Da kan de andre partiene bare løpe videre, sier partiets varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli.

På den ene siden av døropphenget fra Frp står det at «Vår familie velger også Frp i Sandnes». Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Dette er jo småfrekt, vil mange si?

– Vi skal være litt småfrekke og gjøre noe som ikke alle andre gjør.

– Går over streken

– Her tøyer Frp i Sandnes grensene for å få oppmerksomhet. Partiet går for langt når det gjelder å invadere folks privatliv. Vi har en privat sfære som vi vil bestemme over, sier statsviter og valgforsker ved Universitetet i Stavanger, Svein Tuastad.

Svein Erik Tuastad er statsviter ved Universitetet i Stavanger. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Borgli er ikke enig.

– Nei, dette er det motsatte. Vi banker ikke på. Forstyrrer ikke noen. Vi går stille og rolig forbi. Så kan folk la lappen henge om de vil.

Reaksjonene var også sterke da Arbeiderpartiet sendte ut e-post med politisk reklame til foreldre med barn i barnehage og SFO i Stavanger.

– Prinsipielt er det akkurat det samme. Her har politikerne i Frp og Ap bestemt at de skal dytte på folk meninger og ytringer på et sted og på en tid de ikke har bedt om, sier Tuastad.

Men også Ap forsvarer sitt grep.

Dag Mossige er gruppeleder for Ap i Stavanger kommunestyre. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Jeg forstår at det kan oppleves som invaderende, enten du får brosjyre, e-post eller en folkevalgt på døra. Men det er en ny virkelighet nå. Det er stadig vanskeligere å få på saker i media, og partiene har faktisk en plikt til å få ut budskapet, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stavanger kommunestyre, Dag Mossige.

Fremskrittspartiet har som mål å henge opp reklame på 36.000 husdører i Sandnes. Her er de på Bogafjell. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Virker desperat

Både Frp i Sandnes og Ap i Stavanger kjemper for å beholde makten etter valget.

– Man aner en viss desperasjon som kanskje disse stuntene er et uttrykk for. Det er vanskelig for lokalpolitikerne å nå ut med sine meninger, sier Tuastad.

Men politikerne er ikke helt enige.

– Nei, vi er overhodet ikke desperate. Dette er å tilpasse seg en ny virkelighet, og bruke nye virkemidler for å få ut budskapet, sier Mossige.

I Sandnes har Frp styrt sammen med Ap siden 2011.

– Dette grepet har vi vunnet valg på før, sier Borgli.

Ketil Bogstrand fikk Frp-reklamen på sin inngangsdør. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Greit for huseierne

Selv om saken har fått det til å koke i kommentarfeltene, var huseierne NRK møtte på Bogafjell mindre kritiske.

Roy Kenneth Holmen hadde ikke noe imot å få politisk reklame på døra. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Frp er ikke mitt parti, men om reklamen kommer på døra her eller i postkassen, det bryr jeg meg ikke om. Men det er synd de ikke ringte på, så vi kunne ha fått en diskusjon, sier Ketil Bogstrand.

Og om du har sagt nei til reklame, så hjelper ikke det.

– Dette blir visst ikke sett på som reklame, så vi har ikke noe valg. Om de henger det på døra eller legger det i postkassen er det samme for meg, sier Roy Kenneth Holmen.