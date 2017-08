Framleide til prostituerte – dømt som hallik

Den 63 år gamle chilenske statsborgeren mente selv han ikke gjorde noe galt da han leide videre leiligheter til flere prostituerte kvinner i Oslo og Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad.

I Stavanger tingrett sa han at han drev utleie for å hjelpe kvinnene, og at han ikke visste at det var ulovlig i Norge. I Chile er dette ikke straffbart.

Retten har konkluderte med at mannens motivasjon var å tjene penger og dømte ham til to års fengsel for hallikvirksomhet og grov hvitvasking. Retten mente mannen hadde tjent 1,6 millioner kroner på virksomheten med utleie til prostituerte, hovedsakelig fra Sør-Amerika.

I retten fortalte han også at både han og kona i 20-årene ble enige om å selge seg selv da de oppdaget at en kunne tjene penger på det. Mannen skal ha gjort det bare et par ganger, men kona fortsatte.

I dag er paret separert og mannen har sittet over 500 dager i varetekt.

Brynjar Meling. Foto: Runa Victoria Engen

Pengene mannen skal ha tjent har han investert i eiendom i hjemlandet. Fordi forholdet ikke er straffbart i Chile mener forsvareren, advokat Brynjar Meling, at norske myndigheter ikke

kan regne med å få tilbake utbyttet av hallikvirksomheten.

– Typen hallikvirksomhet som det dreier seg om her, er ikke straffbar i Chile, sier advokaten.