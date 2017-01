Hver eneste dag i året sprenger Forsvaret eksplosiver fra krigens dager. Eksplosivene blir stort sett funnet tilfeldig av turgåere og folk som graver i jorden.

Tyskerne etterlot seg over 200.000 tonn. Aldri har noen forsøkt å systematisere de enorme mengdene med eksplosiver.

– Det har egentlig bare blitt bedrevet et slags brannslokkingsarbeid, sier forskningsleder Øyvind Voie ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Gikk på tiggerjakt

Øyvind Voie ved Forsvarets forskningsinstitutt.

I høst tok han grep for å starte opp et treårig forskningsprosjekt. Han vil kartlegge de enorme mengdene og sette opp en prioritert liste som kan benyttes av beslutningstakere.

Forskningsprosjektet, som har en ramme på 26 millioner kroner, vil bruke båt og avansert utstyr, men også saumfare arkiver, kart og ikke minst snakke med øyevitner.

I høst har Voie gått på tiggerjakt blant departementene.

– Det har gått sånn passe, sier forskeren.

Mangler størsteparten av pengene

Til nå har han samlet inn en tredjedel av pengene han trenger. Det holder til å starte et såkalt «skrivebordsprosjekt». Det vil si forskning uten å komme seg ut i felten, hvor minene og kildene befinner seg.

– Etter hvert vil jo ammunisjonen korrodere og kunne lekke ut til omgivelsene, sier Voie.

Ett av departementene som har avslått søknaden fra Voie, er Miljøverndepartementet (MD). Voie mener ammunisjonen utgjør en akutt forurensingsfare.

NRK har forsøkt å få svar fra MD. De har vært lite villige til å svare.

– Dette er Forsvarsdepartementet sitt ansvar, sier kommunikasjonssjef John Berg i MD.

Forsvarets minedykkerkommando har funnet flere miner på Selestranden. Ofte er det folk i lokalmiljøet som bokstavelig talt snubler over minene på stranden. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Vil ikke svare

Han nekter å svare på videre spørsmål. En rapport bestilt av Justisdepartementet fra 2012 for å klarlegge ansvarsforholdene ved funn av eksplosiver slår imidlertid fast at dersom ammunisjonen representerer et forurensningsproblem, er dette MD sitt ansvar.

Både Fiskeri-, Landbruks-, Samferdsels- og Forsvarsdepartementet har bidratt med midler til forskningsprosjektet.