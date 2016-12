– Folk går på tur her til vanlig, og dette skal egentlig ikke være her, sier Tanya Sivertsen Bjørvik.

Slik ser minene fra krigen ut. Foto: Gunnar Morsund

Onsdag oppdaga en turgåer 22 miner fra andre verdenskrig på Selestranda. I dag fant hun åtte nye miner like i nærheten. Det bare en dag etter at Forsvaret på Sele-stranda og gjennomførte en vellykket sprenging av de 22 opprinnelige minene.

Sivertsen Bjørvik syns det er rart at Forsvaret selv ikke oppdaga flere miner mens de var der.

– Personlig syns jeg de burde tatt en ekstra runde bare for å sjekke området, sier hun.

I forbindelse med sprenginga torsdag sa Orlogskaptein Terje Martinsen til NRK Rogaland at det kunne være fornuftig å gjennomføre et større søk på stranden, men at de ikke hadde med seg utstyr eller mannskap til å gjennomføre dette denne gang.

Politiet på plass

Morten Helland, politiførstebetjent ved Klepp lensmannskontor Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Dette er en plass som er kjent for at det er mye miner, og nå er det funnet 8–9 nye miner ut over dem som ble funnet i går, sier Morten Helland, politiførstebetjent ved Klepp lensmannskontor.

– Hva må dere gjøre nå?

– Vi må gjøre det samme, kontakte Forsvaret, og vurdere hvordan vi skal sperre av området og sikre at folk ikke kommer ned. Så får Forsvaret vurdere om de skal samle dem og sprenge en gang til.

Ifølge Helland er det i forbindelse med «Urd» at de mange minene nå kommer frem.

– Etter en slik storm som vi har hatt, blir de vasket fram, og her er det mye folk som går tur, så da blir de funnet. Det er ikke heldig at folk går her, så vi får håpe at det ikke skjer noe, sier Helland.

Lette etter flere miner

Det var etter at å ha hørt om funnet av de 22 minene at Sivertsen Bjørvik tok med seg metalldetektor til stranda.

– Jeg lette først i sanddynene, men etter hvert gikk jeg lenger ned mot vannkanten og der fant jeg en haug med miner. De var tydelige å finne både i overflaten og etter å ha gravd lett, sier hun.