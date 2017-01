– Nei, jeg kommer ikke til å oppleve at det blir minefritt på Sele, sier Albret Hodne (85).

Han vokste opp på en gård rett ved området hvor det i romjula dukket opp 21 miner fra andre verdenskrig. Hodne var 12 år den gangen tyskerne la ut minene.

– Vi så når de la minefeltet og satte opp sperringene, sier han.

Albret Hodne (85) har vokst opp ved siden av alle minene på Sele. Han husker godt den gangen tyskerne la dem der. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Selv om 72 år har gått siden krigen sluttet, blir Hodne stadig minnet på tiden da tyskerne holdt til på Sele.

Torsdag formiddag fant Forsvaret ytterligere 29 miner i området. Onsdag fant de 13 miner. Det betyr at det siden romjula er funnet 63 miner på stranden.

Forsvaret med omfattende søk

Forsvaret gjør i disse dager et mer omfattende søk på Selestranda for å se om det dukker opp enda flere miner. Men ifølge mineryddere på stedet er det helt umulig å gjøre Sele minefritt. Nazistene la under krigen ut 340.000 miner langs jærstrendene.

– Det er altfor stort og det har vært for mange miner her, sier en minerydder som av sikkerhetshensyn ønsker å være anonym.

Han sier lokalkunnskap av folk som Hodne er helt avgjørende.

– Jeg kjenner ikke til detaljert hvor minene ligger i dag, men jeg vet hvor minefeltet lå under krigen.

Hodne viser oss tyskernes minekart fra krigen. Minene er plottet inn med rødt.

Et gammelt tysk minekart fra krigen. Kartet viser Selestranden og minene som er merket med rødt. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Etter krigen ble tyske soldater beordret til å plukke opp minene under påsyn av norske vakter. De samlet dem i hauger som så ble sprengt.

200–300 miner

Men ifølge en annen lokalbeboer, Johan Ølberg, rakk de ikke å sprenge alle minene den gang. Flere miner ble spredt utover stranda av uvær etter at de var blitt samlet i hauger.

– Jeg har funnet en plass mellom 200 og 300 miner her gjennom 35 år, sier Ølberg, som ikke er overrasket over minefunnene den siste tiden.

Johan Ølberg er ikke overrasket over alle minefunnene på Sele den siste tiden. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Det er noe jeg forventer etter uvær og stormer. Da dukker minene opp, sier han.

– Tror du at Forsvaret vil finne alle minene på stranda?

– Nei, det gjør jeg ikke, for da måtte de nok ha gravd opp alle sanddynene bortover. Men klarer de nå å få rensket opp i området der folk går tur, vil det være veldig bra, sier Ølberg.