– Jeg kjente det ganske godt i magen når så mye masse flyttet seg nedover. Jeg var sikker på at hytta over oss her forsvant, sier Ola Botnehagen.

Lørdag ettermiddag gikk det et steinras i tettstedet Forsand i Sandnes kommune. Raset er 60–70 meter bredt og flere hundre meter langt.

Nabo Botnehagen så det hele fra stuevinduet.

Sju husstander og 30 personer ble isolerte på grunn av raset.

Nå skal opprydningen etter raset starte. Ordfører Stanley Wirak (Ap) var mandag på befaring på plassen der raset gikk.

– Det er utrolig størrelse på noen av steinene. Nå må vi gjøre en skikkelig opprydning, og vi går inn med maskiner med en gang det er trygt, sier han.

Wirak er glad ingen personer ble skadet i raset.

– Det viktigste er at ingen var her i området da raset gikk. Det er betryggende. Nå må det ryddes opp, og vi må sikre at det er trygt framover.

Ordfører Stanley Wirak og kommunedirektør Bodil Sivertsen ved rasstedet mandag. Foto: NRK

Har gått ras i området før

Selskapet Multiconsult, som selv opplevde stormens herjinger, har levert en rapport om raset. Der understreker de at det er nødvendig med en skikkelig sikring av rasstedet. Det gikk et større ras der på 1990-tallet også.

Wirak er enig i at denne gang må området sikres ordentlig.

– Ja, det er klart at vi må gjøre det. Jeg vet ikke om det ble sikret godt nok sist gang. Men det tyder jo på at det ikke ble gjort godt nok da.

Entreprenører er allerede på plass for å sjekke området. Ifølge geologene må man være helt sikker på at det ikke er vannmasser i bevegelse.

Annekset til en hytte ble tatt av raset i Haukali, men ellers ble ingen personer eller kjøretøy skadet. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Tror riggplass bidro til skredet

Ifølge rapporten er det vanntrykk i løsmassene i kombinasjon med høy grunnvannstand i skråningen og store vannmengder i bekken som er årsaken til skredet.

Dette tror nabo Ole Botnehagen har å gjøre med en riggplass Statnett har laget i området.

– Det har gått mange småras her. Men dette raset kom fra en annen plass enn før. Det var en stor myr der tidligere, men nå har Statnett laget en riggplass der oppe. Området er drenert og det kommer mer konsentrert vann ut. Det tror jeg er årsaken, sier han.

Nabo til raset, Ola Botnehagen, tror Statnett sin riggplass kan ha utløst raset i Forsand. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

En riggplass er et oppbevaringssted for utstyr. Grunnen til at Statnett har etablert en slik plass her er at de jobber med å lage en ny kraftledning fra Lysebotn til Fagrafjell på grensen mellom kommunene Time og Sandnes.

Ordføreren sier de vil undersøke om det kan være en sammenheng mellom raset og riggplassen.

– Det er for tidlig å si noe om, men vi må sjekke, sier Stanley Wirak.

– Ingen informasjon om sammenheng

Statnett kjenner ikke til at det skal være noen kobling mellom riggplassen og raset.

– Det er trist at innbyggerne i Forsand har mistet veiforbindelsen sin. Men vi har ingen informasjon om at det kan være en sammenheng med vårt anlegg, sier kommunikasjonsrådgiver Marianne Veggeberg i Statnett.

Kommunikasjonsrådgiver Marianne Veggeberg i Statnett. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Hun kjenner ikke til detaljer om hvorvidt riggplassen er plassert i et myrområde, men sier Statnett vil bidra med informasjon hvis kommunen ønsker det.

– Vi vil stille oss til disposisjon for Sandnes kommune i det videre arbeidet, sier hun.

– Vil dere selv undersøke noe om bakgrunnen for raset?

– Den informasjonen jeg har, er at vi vil stille oss til disposisjon hvis kommunen trenger det.

Raset tok med seg deler av Haukalivegen i Forsand. Ingen personer eller kjøretøy var involvert.