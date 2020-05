Førerkortet beslaglagt

En varebil kjørte i autovernet, mistet et dekk, og veltet over på siden på E134 ved Liarheisletta i Vindafjord i ettermiddag. Føreren, en mann i 60 årene, fremstod som uskadet. Han er anmeldt for uaktsom kjøring, og førerkortet er beslaglagt.