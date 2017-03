Redusert kapasitet

Ferjesambandet Mortavika-Arsvågen har redusert kapasitet på grunn av tekniske problem. Det betyr at sambandet blir trafikkert av to ferjer og reisande må rekna med forseinkingar, ifølge Vegtrafikksentralen. I Tau-sambandet må reisande rekna med nokon forseinkingar i rute to på grunn av tekniske problem, melder Norled.