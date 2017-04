Foreløpig ingen penger til E134 over Haukelifjell

I dag ble Nasjonal transportplan lagt fram, der regjeringen har fordelt penger til ulike samferdselsprosjekt for årene framover.

Det ble klart at regjeringen ikke bevilger midler til veibygging på E134 over Haukelifjell før i neste planperiode.

Skuffelse i NHO

Direktør i NHO Rogaland, Svein Olav Simonsen, er skuffet og overrasket over at en ny vei mellom øst og vest ikke er lagt inn i planene før etter 2024.

– Vi er forferdelig skuffet over at E134 over Haukelifjell ikke er høyere prioritert. Vi hadde fått gode signaler på at vintersikker vei mellom øst og vest skulle prioriteres, sier han til NRK.

Andre samferdselsprosjekt i regionen har fått penger. Det er blant annet satt av tre milliarder til Rogfast de neste fem årene.

Direktør i NHO Rogaland, Svein Olav Simonsen sier de hadde fått sterke signaler om at E134-strekningen skulle prioriteres. Nå er han skuffet. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Stor aktivitet

Også Sotrasambandet skal bygges, kommer det frem i Nasjonal transportplan. Sammen med Rogfast, vil dette legge opp til stor aktivitet i region vest, mener regionveisjef Helge Eidsnes i Statens vegvesen.

– Vi kommer nå blant annet til å starte så raskt som mulig med byggingen av Sotrasambandet og Rogfast. Det siste vil uten tvil være det største veiprosjektet vi noensinne har sett i Norge, og det vil gi en ny tidsregning for samferdsel på Vestlandet, sier han til NTB.