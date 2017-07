FK Haugesund slo Lech Poznan på eget gress

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

FK Haugesund kom best i gang, tok ledelsen etter 24 minutter og holdt den nesten hele kampen ut. Hjemmelaget ledet 3-0 helt til 75 spilte minutter da gjestene reduserte for første gang. Den andre reduseringen kom etter et straffespark to minutter på overtid.

– Vi hadde et veldig godt utgangspunkt, men ødela litt for oss selv. Det var kjempebra med seier, men det kunne ha vært enda bedre, sier FKH-trener Eirik Horneland etter kampen.

Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Han ser fram til returkampen, og trives med at det er Poznan som må gå i angrep.

– Det er ikke verdens beste fotballag vi møter og det er fullt mulig for oss å slå dem ut. Det krever samme innsats og holdning som i dag, sier Horneland.

Poznan vil ha revansj

Poznan-treneren var ikke fornøyd med lagets innsats i dag.

– Gratulerer til Haugesund. Det gjenstår 90 minutter, og i Poznan håper jeg vi kan ta revansj, sa Poznans trener Nenad Bjelica på pressekonferansen etter kampen.

– Vi var ikke helt klare, og forsvarslinja vår er ny. Som lag prøver vi på litt unødvendige ting, som ikke alltid fungerer. Vi spilte ikke vårt beste og skal vinne neste gang.

Sur straffescoring på overtid

Det var Abdi (24), Hajradinovic (71) og Ibrahim (73) som scoret FK Haugesunds mål. Hjemmelaget tok styringen fra start og var best i første omgang. Spillerne fikk stående trampeklapp av publikum på vei inn i garderoben til pause.

Etter pause kom gjestene mer inn i kampen og skapte flest muligheter, men så kom FK Haugesunds to mål, og haugalendingene begynte å lukte Europa-avansement. Stemningen kjølnet litt med gjestenes to reduseringer, og spesielt den siste straffescoringen på overtid er kjip å ta med seg videre for FK Haugesund.

– Jeg er veldig skuffa over det jeg gjorde på slutten. Jeg ble litt for ivrig og sklitakla unødvendig. Det var straffe. Ellers var det en veldig godt spilt av oss, sier FKHs Bruno Leite, som felte en Poznan-spiller innenfor 16-meteren.

Returkampen spilles på Stadion Miejski i Poznan den 20. juli.