FK Haugesund dropper hvit shorts

FK Haugesund bytter permanent tilbake til blå shorts, melder klubben på sine nettsider.

– For det første er det FK Haugesunds originalfarge, slik vedtektene tilsier at vi skal stille på hjemmebane, sier daglig leder Martin Fauskanger i FKH.

Sist uke gjorde Bryne det kjent at de bytter shortsfarge fra hvit til rød. Blant argumentene var at kvinnespillerne skulle slippe å bekymre seg for lekkasjer når de har menstruasjon.

Også det har vært viktig for FKH.

– Tematikken er aktualisert gjennom spillere på damelaget som har menstruasjon. Da er hvit shorts en utfordring. Det gjør det til et enkelt valg å spille i blå shorts i fremtiden. Alle lag i FK Haugesund kommer til å stille i det samme draktsettet, sier Fauskanger.

Tidligere denne måneden gjorde Klepp det samme. Klubben skal fra denne sesongen spille med grønne shorts hjemme og svarte borte.