– Likestilling, fellesskap og samhold står sterkt i klubben. Det er viktig for oss å vise at Bryne FK står samlet bak dette grepet og derfor skal også herrelaget spille i røde shorts fra 2023-sesongen av, forteller daglig leder i Bryne FK Hans Øyvind Sagen.

På en pressekonferanse i dag slapp han nyheten om at begge topplagene i Bryne FK skal gå bort fra de tradisjonelle hvite shortsene.

Herrene kaster de hvite shortsene sammen med damene i Bryne FK. Foto: Bryne FK

Nå skal det være slutt på at kvinnelaget må bekymre seg for at de hvite shortsene skal bli ufrivillig røde.

Dermed skifter de til røde shortser. Og damene skal ikke stå alene. Det er Karina Hæøk glad for.

– I denne situasjonen må trygghet, komfort og prestasjonsmuligheter trumfe tradisjon. Det er fint at klubben står sammen og at det gjelder alle, sier midtbanespiller Hæøk.

Midtbanespiller Karina Hæøk mener shortsbyttet er et viktig steg i rett retning for klubben. Foto: Jo Fridstrøm / NRk

Skal oppleve et fellesskap

Hun forteller at de yngre jentene i klubben ofte gruer seg til å spille i hvit shorts, og gråter før kamp når de har mensen.

– Vi føler at vi blir verdsatt og satt på lik linje med resten av klubben. Stemmen skal bli hørt i klubben, og du skal oppleve et fellesskap.

Bryne er i dag kanskje mest kjent som moderklubben til verdensstjernen Erling Braut Håland, men klubben har en lang og stolt historie. Siden laget ble stiftet i 1926 har de spilt i hvite shortser gjennom opp- og nedturer.

Tidligere Bryne- og landslagspiller Arne Larsen Økland, som var sentral i klubbens storhetstid, er positiv til shorts-byttet.

– Jeg synes det er et fint tiltak, og fint at enn bruker samme drakt for dame og herre, og at det blir helrødt er flott.

Økland påpeker at når Bryne sin drakt ble bestemt var det ikke kvinnelag i klubben, og mener endringen er helt på sin plass for likestilling i sporten.

Historisk bytte

– Du tok cupgull med Bryne mot Brann i 1987, og det i rød shorts, kan det bety lykke?

– Det hadde jeg faktisk glemt, at vi spilte i rød shorts. Så det sier litt om hvor viktig det var. Det har i hvert fall ikke noe å si for prestasjonen.

Arne Larsen Økland tok cupgull med Bryne i rød shorts i 1987. De spilte i bortedrakt mot Brann i kampen som endte 1-0 i Brynes favør. Foto: Eystein Hanssen / NTB

Men ikke alle klubblegendene er like begeistret.

Gabriel Høyland, bedre kjent som Mister Bryne og grandonkel til Erling Braut Haaland, synes byttet er overraskende.

– Det er null problem for kvinnene, det var på tide. De må bare kjøre på med det. Men det er spesielt med drakter, vi har hatt våre egne drakter i hvit og rødt. Det synes jeg de fortsatt skal være, for de er spesielle. Det er ikke det samme i helrødt.

Hyppig diskutert tematikk

Ole Morten Hobberstad som er talsperson i supporterklubben til Bryne FK støtter også byttet.

– Historie betyr og skal bety mye, men trygghet er en ting som alltid skal gå foran. Vi er kommet til 2023 og vi skal legge til rette for alle i samfunnet.

Supporterklubben til Bryne FK støtter shortsbytte. Foto: Privat

Underdeler i damesporten og problemer knyttet til at de er for små, for hvite eller for gjennomsiktige har lenge vært diskutert.

I 2020 fikk Lillesand Idrettslag stor oppmerksomhet da jentespillere ønsket å kvitte seg med hvite shorts, men et mannsdominert styre stemte ned forslaget. Styret gikk senere tilbake på avgjørelsen.

I England dropper flere lag de hvite shortsene på grunn av mensen-problematikk.

Nå er det svarte shortser som gjelder i Raumnes & Årnes IL, skrev Raumnes i fjor høst. Her gikk alle idrettslagene for draktbytte. Nå følger også Bryne FK etter.

– Damelaget er en satsing vi er stolte over å jobbe med. For første gang har vi en trener i 100 prosent stilling som skal bruke all sin tid på å utvikle kvinnefotballen, sier Sagen.