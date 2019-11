– Heile landbruket blir rasert, seier geitebonde Halvard Veen i Bjerkreim i Rogaland.

Han har nettopp lese hovudpunkta til forskarar ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) på Ås.

Dei har sett på kva følgjer Eat (sjå faktaboks) sine omstridde kosthaldsråd vil få for norsk landbruk i år 2050.

Konklusjonen er mellom anna:

2/3 av Noregs grasareal blir liggande brakk.

Ein reduksjon på mellom 70–100 prosent av Noregs grisar, kyr, geiter og sauer.

Gjengroing som følgje at dette vil ha sterk innverka på Noregs biologiske mangfald.

Fakta om Eat og Eat forum Ekspandér faktaboks * EAT er startet av Stordalen Foundation, Gunhild og Petter A. Stordalens stiftelse for bærekraftig utvikling. * Jobber for å få politikere, næringsliv og akademia til å samarbeide for en sunnere og mer bærekraftig matindustri. * Har som mål å enes om bærekraftige løsninger basert på forskning, kommersiell lønnsomhet og politisk vilje. * Arrangerer årlig konferansen Stockholm Food Forum som samler internasjonale ledere innen politikk, næringsliv og akademia for å diskutere veier til en sunn og bærekraftig matindustri. * Forumet 2018 blir det største så langt, med den svenske regjeringen som medarrangør og over 600 delegater fra over 50 land. Kilde: NTB

– Kort sagt vil kosthaldsråda til Eat ha dramatisk negativ verknad på norsk landbruk, seier professor emeritus i husdyrnæring, Odd Mange Harstad, som er ein av forskarane bak rapporten til NMBU.

– Kva er dei mest dramatiske konsekvensane?

– Matproduksjonen i Noreg vil gå dramatisk ned. Det betyr at me må importera meir mat. Dermed legg me beslag på store areal i utlandet. Det betyr at mattryggleiken er vesentleg svekka, seier professoren.

– Eat-kosthald vil gjera oss meir avhengige av matimport, seier professor emeritus, Odd Mange Harstad. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

– Dramatisk innverknad

Hovudbodskapen til Eat og er at mjølk- og kjøtprodukt heilt eller delvis skal erstattast med vegetabilske varer.

Med andre ord skal me eta mindre at matvarene me har naturgrunnlag for å produsera i Noreg og meir av matvarer me ikkje kan produsera, ifølge rapporten til forskarane.

Eat-grunnleggar Gunhild Stordalen fekk nyleg ein internasjonal pris for sitt arbeid med å forvandla det globale matsystemet.

– I Noreg produserer me veldig mykje gras, og gras kan som kjent berre brukast til å produsera mjølk og kjøt. Derfor vil kosthaldsråda ha dramatisk innverknad på matproduksjonen, ifølge professor Harstad.

Norsk landbruk vil likevel overleva Eat-mat på norske tallerkenar, ifølge forskarane.

– Men landbruket vil vera veldig vengeklipt. I store område i landet, der grasproduksjon dominerer, vil landbruket gå ut av drift.

– For mange av dei som driv med kosthaldsråd har ikkje vore ute i praktisk arbeid og veit ikkje kva dei snakkar om, meiner geitebonde Halvard Veen i Bjerkreim. Foto: Magnus Stokka / NRK

Verknad av Eat-scenario på norske husdyr Dyreslag Tal i 2019 Prosent reduksjon i 2050 Mjølkekyr 220.000 - 70 Ammekyr 90.000 - 100 Vinterfôra sauer 1,1 mill - 93 Mjølkegeiter 34.000 - 100 Purker 90.000 - 80

Gundhild Stordalen: – Må tilpassast lokalt

Eat-grunnleggar Gunhild Stordalen opplyser at EAT-Lancet-rapporten presenterer globale miljømessige grenser for matproduksjon og kosthaldstilrådingar som tar vare på befolkninga si helse.

– Som me tidlegare har understreka, må tilrådingane tilpassast lokale ressursar, kultur og produksjonsgrunnlag. For Noreg står denne jobben att.

Ho legg til at det derfor ikkje blir rett for ho å gå inn i ein detaljert debatt om eventuelle konsekvensar kosthaldsråda vil få for norsk landbruk.

– Mjølkegeita blir historie

Mjølkegeita og ammekua er blant husdyra som blir heilt vekke i år 2050 i eit tenkt Eat-scenario, ifølge forskingsrapporten.

Halvard Veen i Bjerkreim har vore geitebonde i 40 år, og har nå gitt over livsverket til neste generasjon. Dei satsar på nytt geitefjøs for dei 200 geitene på garden.

Veen har liten trur på at geitedrift blir historie her i landet.

– Eg trur at geit og sau er framtidsretta fordi dei et av det naturen produserer. Og så bind gras CO₂. Dersom det ikkje skal gå dyr her, korleis trur du det vil sjå ut då? spør han.