Fengslingsmøte etter knivstikking

Den ene av de to mennene i 20-årene som er siktet etter at en 16 år gammel gutt ble stukket med kniv på Ruten i Sandnes lørdag kveld, framstilles for varetektsfengsling. Fengslingsmøtet er klokken 13.00 i Jæren tingrett.