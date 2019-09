Politiet fikk melding om knivstikkingen like før klokka 20 lørdag kveld. En 16 år gammel gutt ble alvorlig skadd, og to menn i 20-årene er pågrepet av politiet og siktet for grov kroppsskade.

Lørdag kveld var politiet på plass i Sandnes sentrum for å sikre spor til etterforskningen av saken. Foto: Ronny Hjertås

16-åringen fikk stikkskader i nedre del av kroppen.

Advokat Helene Haugland forsvarer den ene av de siktede.

Hun opplyser at klienten hennes har erkjent knivstikkingen.

– Han har også oppgitt et motiv til politiet, uten at jeg vil gå inn på dette, sier Haugland.

Hun bisto mannen i et flere timer langt politiavhør søndag.

Politiet advarer mot deling av film

Voldshendelsen i Sandnes sentrum ble filmet og senere delt på sosiale medier.

NRK har fått videoen tilsendt av en tipser, men vi har valgt ikke å publisere klipp fra selve videoen.

Nettpatruljen i Sør-Vest politidistrikt la mandag ettermiddag ut følgende post på Facebook:

Foto: Skjermdump: Politiets nettpatrulje - Sør-Vest

Politiadvokat Sundas Arshad sier at politiet har kontroll på hvem som filmet, men at det ikke vurderes straffereaksjoner mot vedkommende.

Hun ønsker mandag kveld ikke å utdype hvorfor.

– Enkeltstående hendelse

Randi Nerheim er ansvarlig for ungdomsteamet i Sandnes kommune, og jobber blant annet med temaene rus, kriminalitet og psykisk helse blant unge. Hun understreker at knivstikkingen i helga er en enkeltstående hendelse.

– Det er forferdelig trist og skummelt at det kan skje, men det er ikke dagligdags. En slik hendelse gir ikke noe bilde av hvordan unge i Sandnes oppfører seg, sier hun.

Også Nerheim er kjent med videoen. Hun sier ungdomsteamet har merket at det er blitt mer vanlig blant unge å filme og dele voldsvideoer.

– Trend

– Det kan nesten sies å være en trend. Det virker ofte som halve hensikten er å filme og dele volden. Det er ofte avtalt på forhånd, sier hun.

Nerheim og ungdomsteamet kjenner også til noen få tilfeller der barn helt ned i barneskolealder er involvert i både volden, filmingen og delingen.

– Det er snakk om få saker der så unge er involvert. Men vi ser dessverre at det er ganske vanlig at eldre ungdom filmer hendelser de absolutt ikke burde filme, sier hun.

– Stadig tilbakevendende problem

Det har tidligere blitt slått alarm om filming og deling av voldshendelser blant unge i Stavanger. Dette er også et problem flere steder i landet.

Når ungdomsteamet holder foredrag for foreldre og barn, er filming og deling av videoer på sosiale medier blitt et viktig tema.

– Vi er nødt til å holde dette varmt, for vi ser at det er et problem som stadig vender tilbake. For mange er det svært impulsstyrt, men vi er tydelige på at det kan være straffbart å filme og dele voldsvideoer, sier Nerheim.

Vurderer fengsling

Sundas Arshad opplyser at politiet mandag avhørte en person som var vitne til knivstikkingen.

– Mistankene mot begge de siktede er styrket etter dette avhøret, sier politiadvokaten.

Mannen som har erkjent å ha stukket sitter fortsatt i politiets varetekt.

Ifølge advokat Helene Haugland vil politiet vurdere å begjære ham varetektsfengslet i løpet av tirsdagen.