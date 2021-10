Faren til Birgitte Tengs’ fetter: – Jeg lurer på om jeg noen gang får smilet tilbake

– Det betyr at det er en mulighet for oss å komme oss ut av dette. Det har vært et mareritt i 25 år, og nå kan vi se lyset i enden av tunnelen, sier Jakob, faren til Birgitte Tengs' fetter.

Fetteren til Birgitte Tengs ble i 1998 frifunnet for drapet, men ble likevel dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre.

Fetterens familie har hele tiden kjempet mot dommen med både nebb og klør.

– Det eneste målet vårt er å komme oss ut av saken, fordi vi skulle aldri ha vært inne i den. Det har skapt voldsomme problemer for oss, og spesielt for min sønn, sier Jakob.

Faren har tidligere kritisert politiet for arbeidet som ble gjort på 90-tallet.

Har styrket mistanken

På torsdag ble det kjent at politiet har styrket sin mistanke til karmøymannen som nå er siktet for drapet.

Erik Lea er bistandsadvokaten til Birgitte Tengs' foreldre. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Nye DNA-funn har utelukket mannlige slektninger, og retten mener nå det er svært sannsynlig at den siktede er gjerningspersonen. Han ble varetektsfengslet i tolv nye uker.

Siktede nekter straffskyld og anket kjennelsen.

Erik Lea, bistandsadvokat til Karin og Torger Tengs, foreldrene til Birgitte, sa torsdag kveld at rettens kjennelse har utløst skyldfølelse hos foreldrene. Men at det er en lettelse om politiet nå har tatt rett mann.

– Da får de endelig et svar. Det betyr samtidig at de har tatt feil av fetteren i alle disse år. Det utløser skyldfølelse overfor fetteren. De sitter igjen med store spørsmål, sa Lea.

– Vi kommer oss ikke videre

Selv om faren til fetteren nå sier de kan se enden av tunnelen har en 25 år lang kamp satt sine spor i familien.

– Vi kommer oss ikke videre. Det har vært en stigmatisering som har bremset alle mulighetene for denne familien, sier faren.

Og for Jakob har kampen for sønnens uskyld gjort at han føler seg satt utenfor samfunnet.

Jakob er usikker på om han noen gang vil få smilet tilbake. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Jeg fungerer ikke slik jeg ønsker å fungere i sosiale sammenhenger. Det å klistre på seg et falskt smil når man sitter på fest er ikke mye trivelig, sier han, og legger til:

– Jeg lurer på om jeg noen gang får smilet tilbake.