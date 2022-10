– Vi er heldige som har en kommune som støtter oss. De kunne jo valgt ikke å gi oss en eneste krone. Jeg tenker på de som bor i nabokommunene. De er nok litt misunnelige kanskje, sier Lunde.

Hun og familien som nettopp fikk sitt fjerde medlem har prøvd å spare strøm der det lar seg gjøre, men strømprisene har vært rekordhøye.

Nå skal de få ekstra hjelp fra Suldal kommune.

– Det er en engangsstøtte med 5000 kroner per husstand og 3000 kroner per husstandsmedlem, forklarer samboer Kristen Haug.

For denne familien betyr det 14.000 kroner.

Vil gi tilbake til innbyggerne

Minstemann kom litt for sent til å gjelde som husstandsmedlem, likevel er familien fornøyde med den støtten de får. De slutter likevel ikke med strømsparingen.

– Vi prøver jo å spare, og ikke kjøre oppvaskmaskin og vaskemaskin hver dag, men vi må jo leve og. Vi kan ikke slutte å vaske klær, sier Benedicte Lunde.

Suldal kommune har satt av hele 19 millioner til kontantstøtten.

Ordfører i Suldal, Gerd Helen Bø Foto: Håkon Mannsåker / NRK

Den skal hjelpe innbyggerne med strømregningen i fire måneder fremover, og utbetalingen er snart på vei.

– Vi har hatt høyere inntekter nå på grunn av de høye strømprisene og vi får konsesjonskraft som vi selger. Da tenkte vi at vi vil gi noe av det tilbake til innbyggerne, sier ordfører Gerd Helen Bø.

Flere ønsker fastpris

Men selv om innbyggerne vil få tusenvis av kroner fremover, er ikke alle like fornøyde med støtten.

– Det er en flott kompensasjon til oss i Suldal. Det er selvsagt mange som heller ønsker seg fastpris men vi sier ja takk, sier Astrid Erfjord Lillehammer som bor i Suldal.

– Det er kjempeflott med pengene, men det er kanskje noen som er få i hjemmet med stort hus, og det koster mye å drive, så den summen hjelper kanskje ikke alle like mye, sier Suldølen Egil Aarthun.

I stedet for kontantstøtten ønsket også Arbeiderpartiet og Høyre

Kari Vaage Gjuvsland, politiker for Arbeiderpartiet. Foto: privat

fastprisordning.

– Vi ønsket å gi en fastpris slik at det er forutsigbart både for den vanlige mann i gata her, hytte-Suldal og ikke minst bedrifter. De sliter veldig nå, sier Kari Vaage Gjuvsland (Ap).

Kan påvirke sparemotivasjonen

Ordfører Bø synes derimot at det er vanskelig å tilby fastpris.

– Vi vet jo ikke hva inntektene våre blir, og det var også litt med tanke på andre kommuner som ikke kan tilby det samme.

Kraftanalytiker Tore Reier Lilleholdt mener det kan være en utfordring at flere får billigere strøm.

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt tror strømstøtten kan påvirke motivasjonen folk har til å spare. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Da kan nemlig motivasjonen til å spare strøm forsvinne.

– Det er klart det vil påvirke folks holdning til å spare strøm, som er viktig i den situasjonen som vi har nå.

Han synes også at det skaper en forskjell i de ulike kommune hvor noen har kraftinntekt og andre ikke.

–Jeg har mer sans for at man kunne spisset det inn mot næringsliv for eksempel, det vil være viktig på kort sikt å redde noe næringsliv slik at de ikke går konkurs, synes jeg.