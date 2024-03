Equinor har etter en lengre prosess kvalifisert nye helikoptertyper til persontransport på norsk sokkel, skriver de i en pressemelding. (Ekstern lenke).

Under disse kontraktene skal Equinor motta ti nye helikoptre av typen Bell 525 og fem av typen AW189.

Helikoptertypene kommer i tillegg til dagens Sikorsky S-92. Det var denne helikoptermodellen som styrtet utenfor Sotra onsdag kveld.

– Å gå fra en til tre helikoptermodeller på norsk sokkel vil gi større fleksibilitet og regularitet, sier Kjetil Hove, konserndirektør for norsk sokkel.

I dag står modellen Sikorsky S-92 for nesten all helikoptertrafikk på norsk sokkel. Nå skal den få hjelp av andre modeller. Foto: Leon Andersen / Privat

Kommer i 2025

De første to helikoptrene blir levert fra Leonardo i første kvartal 2025.

I 2026 skal Leonardo levere tre, og Bell fire helikoptre. De øvrige seks helikoptrene fra Bell skal leveres i perioden 2027–2030.

– Det er positivt at Equinor gjør avtaler om 15 nye helikoptre med to nye leverandører, men det kommer litt seint, sier leder i Safe, Raymond Midtgård.

Han tror ikke at det er ulykken som er årsaken til at de har inngått avtalene.

– Jeg vet Equinor var i USA i forrige uke, og de har jobbet med å skaffe seg nye helikoptertyper en stund.

Troll A-plattformen gjennom et helikoptervindu. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Midtgård mener det er positivt at det blir flere helikoptertyper på norsk sokkel. I dag er det bare Sikorsky S-92 som brukes.

Super Puma er også godkjent, men den brukes ikke lenger etter Turøyulykken.

– Det som er bra når du har flere typer, er at når det blir feil eller mistanke om feil på en type helikoptre, så er det fortsatt to andre typer som kan brukes, sier han.

I alt er det 46 helikoptre som flyr på norsk sokkel. Equinor har 24 av disse.

– Gode og trygge helikoptre

Så lenge helikoptertypen er sertifisert og godkjent for bruk til de operasjoner de utfører, så har vi ikke noen motforestillinger mot det. Håvard Vikheim Kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet

Videre sier Vikheim at bransjen og selskapene må selv vurdere de helikoptertypene de vil bruke, og at Luftfartstilsynet forutsetter at de oppfyller alle krav.

John Kristoffersen er leder i trafikksikkerhetskomiteen. Han bekrefter at de nye helikoptrene er anerkjent som gode og trygge for bruk på norsk sokkel.

Han sier det er positivt at nye helikoptertyper kommer inn.

– Det gjør transporten ut til norsk sokkel mindre sårbar hvis man skulle få en situasjon der det kommer et flyforbud eller en annen restriksjon på en av de tre typer, sier han.

– Avhengig av sikker og god helikoptertransport

– Alle foreningene i Equinor inkludert vernetjenesten har vært godt involvert i prosessen og er positive til at selskapet har tatt dette initiativet, sier Hove.

Kjetil Hove er konserndirektør for norsk sokkel i Equinor. Foto: Arne Reidar Mortensen

Fagforeningene og vernetjenesten i fellesskap mener disse helikoptrene har kvaliteten og egenskapene som ønskes på sokkelen.

– Vi er avhengig av sikker og god helikoptertransport for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel i lang tid fremover, sier Ørjan Kvelvane, direktør i Utvikling og produksjon Norge.

De nye modellene har ifølge Kvelvane teknologiske forbedringer når det gjelder pilotstøttesystemer, passasjerkomfort og støyreduksjon

Tidslinje: Helikopterstyrten vest for Sotra Slik gjekk det med helikopteret som styrta vest for Sotra i Vestland. Dei nyaste oppdateringane er øvst i tidslinja. Fleire av tidspunkta er henta frå Hovudredningssentralen. Kartet viser kor helikopteret flaug før det styrta. Helikopteret tok av ved Bergen luftham, Flesland. Vidare flaug helikopteret vestover og opp Hjeltfjorden før det flaug sørover og styrta vest for Sotra. Under kartet er tidslinja med det siste nye om helikopterstyrten.

På vei til Haakonsvern med vrakdeler Kystvaktskipet som bidro i søket etter vrakdeler er nå på vei inn til Haakonsvern utenfor Bergen med deler de har funnet i sjøen. Det er stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt som forteller dette til TV 2. Kystvakten skal ikke være helt sikre på hva slags deler de har med seg, men de tar det med inn til land. Her vil delene bli overlevert til politiet.

Politiet har gjennomført to avhør I følge VG har politiet avhørt to av de som var om bord i helikopteret. – Vi har gjennomført to avhør og planlegger flere i morgen, sier stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt til VG.

Avventer helikoptertransport til fredag Equinor stanser alle helikopterflyginger til fredag klokken 10 etter ulykken utenfor Bergen. Det opplyser informasjonsdirektør Sissel Rinde til NTB.

Ber om grundig granskning Energiminister Terje Aasland (Ap) sender sine tanker til de berørte etter helikopterulykken utenfor Bergen. Samtidig ber han om en grundig granskning av ulykken.

Svart boks-håp Politiet seier dei trur på at ferdsskrivaren, også kalla «den svarte boksen», på helikopteret vil bli funnen, men at jobben er utfordrande på grunn av høge bølger og sterk vind.

Hadde overlevingsdrakt Dei seks personane som var om bord på helikopteret hadde på seg overlevingsdrakt, seier politiet.

Sjukepleiar på jobb Konsernsjefen i Equinor opplyser at den omkomne kvinna var sjukepleiar på jobb for å vareta andre.

Alle flygingar innstilte Alle helikopterflygingar til og frå heliport er innstilte fram til klokka 18. ConocoPhillips-flygingar er innstilte inntil vidare. Det er også flygingane for Aker BP.

Kvinne i 60-åra mista livet Vest politidistrikt opplyser at det var ei kvinne i 60-åra, sett til i Equinor, som omkom i ulykka. Dei andre fem i helikopteret var tilsette i Bristow.

Trur helikopteret ligg på 300 meters djupn Leiar for States havarikommisjon for luftfart seier at dei trur at vraket ligg på 300 meters djup.

Ein kritisk skadd Haukeland universitetssjukehus opplyser på X at ein person er kritisk skadd, ein alvorleg skadd og tre lettare skadd.

Havarikommisjonen startar arbeidet Statens havarikommisjon for luftfart startar arbeidet etter helikopterulukka. Målet er å finna hovuddelen av vraket og deretter frå det heva. Foto: Redningsselskapet

Politiet seier det har føregått søk Politiet stadfestar torsdag morgon at det har blitt gjennomført søk gjennom natta etter helikopteret som havarerte. Foto: Kystvakten / NTB

Ein person død Politiet stadfestar at ein person er død. Ein annan er lettare skadd, medan dei resterande fire har varierande skadegrad.

Mottak for pårørande Politiet opprettar mottak for pårørande. Redningsskøyta har begynt å finna vrakdelar. Dei søker etter fleire delar.

Redningsaksjonen er over Redningsaksjonen er over.

Sjukehuset stadfestar at dei har tatt imot seks personar Haukeland universitetssjukehus stadfestar at dei har tatt imot seks personar. Tilstanden er uavklart. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Havarikommisjonen oppbemannar NRK får stadfesta at Havarikommisjonen er i gang med å oppbemanna.

Funn av siste person Redningshelikopteret Florø stadfestar funn av siste person. Fem minutt seinare stadfestar dei at dei har ein person om bord og reiser mot Haukeland. På nåværende tidspunkt kan det se ut som det gikk 25 minutter fra helikopteret Sola dro til siste person er ombord i redningshelikopteret Sola.

Redningshelikopter landar på Haukeland Redningshelikopteret, med dei fem første personane som blei henta opp frå sjøen, landar på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Politiet stadfestar ulukka Politiet stadfestar at det har skjedd ei luftfartsulukke i sjøen vest for Sotra i Vestland.

På veg med fem personar Redningshelikopteret Sola melder at dei er på veg til Haukeland sjukehus med fem personar ombord. Grunnen til at dei må dra mot Haukeland er at dei ikkje har meir fuel til å vera i området. HRS veit at dei allereie har redningshelikopter Florø på veg mot søksområdet. Ein har også en luftambulanse i området som indikerer lokasjon til den siste.

Ser ikkje helikopteret Redningshelikopteret Sola melder at dei ikkje ser sjølve helikopteret som har styrta.

Kommunen får melding Øygarden kommune får melding om helikopterstyrten. Dei set krisestab. Personar blir observert i sjøen og oppheising startar. Personane skal ha lege i sjøen i 45-50 minutt.

Observerer folk i sjøen Redningshelikopteret Sola observerer folk i sjøen og startar prosessen med å heisa dei opp.

Politiet får melding Politiet får melding om helikopterstyrt vest for Sotra.

HRS: Seks personar om bord Hovudredningssentralen får opplyst at det er seks personar om bord.

HRS trykkjer på den store, raude kanppen Redningshelikopteret Sola, som allereie er i lufta på trening, blir sendt i retning av området nødsignalet indikerer. HRS ut alarmerer redningshelikopteret i Florø. Dei ber i tillegg Kystradio om å senda mayday relay til fartøy i området. KV Sortland bekrefter at dei set kurs mot området. Det blir avtalt at eit loshelikopter frå Flesland kan gå mot området. Også ambulansebåten Austevolljenta blir bedt å gå mot området. Klokka 20.03 melder redningshelikopteret Sola at dei er omlag 15 minutt frå posisjonen. HRS ber Kystradio om å kalla ut redningsskøyter frå Redningsselskapet. Det er snakk om Bjarne Kyrkjebø og Kristian Gerhard Jensen II.

Avinor prøver å få kontakt HRS får stadefesta at det er eit av redningshelikoptera frå Bristow, og at dei har vore ute på treningstur. Hovudredningssentralen ber flygeleiar i Avinor sjekke om dei får kontakt med helikopteret. Tre minutt etter år dei tilbakemelding om at dei ikkje oppnår kontakt over radio.

Personleg nødpeilesendar utløyst Helikopteret treffer vatnet og ein nødpeilsender blir aktivert. Hovudredningssentralen får inn ei melding om at ein nødpeilesendar er utløyst og redningsleiarane på vakt går i gang med å sjekka nærare kva for ei maskin det er som sender signalet og prøver å få kontakt. HRS får beskjed om at ein personleg nødpeilesendar, av typen helikoptermannskap i eit redningshelikopter har på seg, er utløyst. Posisjonen til denne er i same område som nødpeilesendaren til helikopteret. Avinor, ACC og tårnet på Flesland blir kontaktet

Helikopteret mistar radarkontakt Helikopteret mistar truleg radarkontat, ifølgje Aircraftregister.net.

Avsluttar øving Helikopteret avsluttar ei øving med eit skip frå Wilson Shipping på oppdrag for Equinor. Helikopteret flyr mot vest.

Helikopteret tek av Helikopteret tek av frå Bergen lufthamn, Flesland.

Vis mer

Sier det er lurt med mer enn én type

Senest i går pekte avdelingsdirektør for luftfart i Statens havarikommisjon, Kåre Halvorsen, på svakheter ved at en i Norge bare har en helikoptertype som blir brukt til å frakte passasjerer.

– Det er klart at det er en sårbar situasjon. Viss det skal vise seg at det er en teknisk feil ved helikopteret som har medført ulykken så kan det få større konsekvenser for regulariteten offshore.

Kåre Halvorsen er leder i Havarikommisjonen. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Informasjon om kontraktene offentliggjøres i dag av markedshensyn ifølge Equinor. Avtalene var ferdig forhandlet før ulykken 28. februar.