Klokken 07.00 torsdag morgen la Equinor, tidligere Statoil, frem sitt resultat for tredje kvartal.

Det viser et overskudd på 4,8 milliarder dollar. Det tilsvarer cirka 40 milliarder kroner.

Selskapet må tilbake til tredje kvartal i 2014 for å finne tilsvarende høyt driftsresultat. Den gang var oljeprisen på over 100 dollar på fat. Nå har oljeprisen den siste tiden pendlet mellom 75 til litt over 80 dollar fatet.

Equinor fortsetter altså trenden med å levere sterke resultat, som både i første og andre kvartal av 2018 kunne vise frem solide resultat. Samtidig har Equinor betalt ned betydelig gjeld den siste tiden, og redusert gjeldsgraden til 25,7 prosent dette kvartalet.

Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor. Foto: Arne Flatin / NRK

– Overskuddet vi presenterer nå er et resultat av fantastisk arbeid i hele organisasjonen og godt samarbeid med leverandørene våre. Det er hardt arbeid som ligger bak, sier konsernsjef for Equinor ASA, Eldar Sætre til NRK.

Beste resultat siden 2014

Kvartalsresultatet viser et overskudd på 4,2 milliarder dollar mer enn selskapets bunnpunkt for to år siden, tredjekvartal i 2016, da Norges suverent største bedrift kun gikk med 636 millioner dollar i overskudd.

Det er kombinasjonen mellom høyere olje- og gasspriser, lavere kostnader og økt produksjon som bidrar til overskuddet.

– Det er stang inn på mange fronter, som gjør at dette blir et godt resultat, slår sjeføkonom i Sparebank 1 SR Bank, Kyrre Knudsen, fast.

– Hva skal de bruke pengene på?

– De betaler ned litt gjeld. En lavere gjeldsgrad er viktig for robustheten i selskapet. I tillegg betaler de ut et stabilt utbytte til investorene. Og så har de penger på bok til å satse ytterligere fremover, svarer Knudsen.

Sjeføkonom i Sparebank 1 SR Bank, Kyrre Knudsen. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Sjeføkonomen spår at den økte optimismen i bransjen vil gi høyere aktivitet for norske oljeservicebedrifter neste år.

– Det er viktig for hele industrien at Equinor satser. De har hatt et jevnt fokus på norsk sokkel de siste årene. Nå kommer resultatene som gjør at de og andre aktører kan vokse fremover. Vi har vært gjennom en hestekur, og nå begynner vi å høste fruktene.

Gode resultat og høy produksjon

I første kvartal leverte oljegiganten et driftsresultat på 4,4 milliarder dollar (34,8 milliarder kroner). 1,1 milliard mer enn samme kvartal i 2017.

Det ble fulgt av et resultat før skatt på 3,52 milliarder dollar (28,7 milliarder kroner) i andre kvartal.

Samtidig som Equinor leverer sterke resultat, fortsetter selskapet med nye prosjekt. Den siste tiden har oljegiganten levert utbyggingsplaner for de neste fasene av Johan Sverdrup og Troll. To felt som vil gi høy verdiskapning.

– I oktober kunngjorde vi kjøp av en 40 prosent egenoperert andel i Rosebank-feltet i Storbritannia, og salg av to ikke prioriterte eiendeler i Norge. Vi fortsetter også å utvikle porteføljen vår innenfor fornybar energi. Solprosjektet Apodi i Brasil er i rute, og vi leverte den første strømmen til nett fra havvindprosjektet Arkona i Tyskland, avslutter Sætre.