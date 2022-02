Fredag formiddag kom meldingen om at industrikonsernet Lyse kjøper mobiloperatøren Ice.

Ifølge en pressemelding er målet at selskapene skal bidra til at alle i Norge får tilgang til høyhastighetsnett.

– Ved å få Lyse inn på eiersiden vil Ice kunne bli en mer solid mobiloperatør som vil kunne konkurrere enda sterkere i det norske telemarkedet, sier konserndirektør Toril Nag i Lyse.

Konserndirektør Toril Nag i Lyse. Foto: Lyse

Ice sier at de er glade for å få inn Lyse på eiersiden.

– Dette kjøpet markerer starten på et nytt norsk industrieventyr. Sammen har vi både verdensledende infrastruktur og dyktige fagfolk, sier administrerende direktør Eivind Helgaker i Ice.

Avtalen har en verdi på 5,5 milliarder kroner.

Lyse Ekspandér faktaboks Norsk industrikonsern med virksomhet innen energi, telekommunikasjon og infrastruktur.

Gjennom selskapet Altibox tilbyr Lyse internett, TV og strømmetjenester.

Konsernet er heleid av 14 kommuner i Rogaland. Verdiskapingen skal gå tilbake til fellesskapet.

Hovedkontor i Stavanger. Virksomhet i Norge og Danmark.

Teller over 1300 ansatte. Kilde: Lyse.no

Mener kjøpet er et smart trekk

Ansvarlig redaktør Knut-Kristian Hauger i Kampanje tror begge parter tjener på kjøpet. For Ice handler det om å komme seg ut av en vanskelig økonomisk situasjon med mye gjeld.

– De trengte en løsning som kan hjelpe på den finansielle situasjonen. Et salg til Lyse vil være en slik løsning, sier Hauger til NRK.

Knut-Kristian Hauger i bransjenettstedet Kampanje.

For Lyse sin del handler kjøpet om at de endelig kan tilby mobilkunder en tjeneste.

– Gjennom Altibox-tjenesten sin har de kunnet tilby internett og TV, men de har manglet mobil som produkt. Når de nå kjøper Ice blir de en fullverdig tilbyder. Så for Lyse ser det ut som dette er et smart trekk.

Hauger tror kjøpet vil bety mye for norske mobilkunder.

– I dag har vi på mange måter fått en ny fullverdig konkurrent til gigantene Telenor og Telia, og det er veldig spennende. Det må være lov å håpe at økt konkurranse fra en mer solid og robust aktør kan bety lavere priser for mobilkundene. Lyses kjøp av Ice vil i så måte oppleves som positivt for forbrukerne, sier han.

Ice Ekspandér faktaboks Norsk mobiloperatør med hovedkontor i Oslo.

Har mer enn 650.000 kunder.

Nordens hurtigst voksende mobilselskap fem år på rad. Har blant annet lansert Norges eneste gratisabonnement for barn.

Har slitt økonomisk og har høy gjeld. Kilder: Ice.no og Finansavisen

– Som tre ekstra passasjerer på et SAS-fly

I dag leier Ice kapasitet i nett som tilhører Telia og Telenor. Ved å gå over på nettet til Lyse og Altibox, vil kostnadene bli betydelig redusert.

– Lyse har allerede nettet sitt der ute, og det å legge på litt ekstra data fra Ice og deres kunder vil ikke være store utfordringen. Det blir som tre ekstra passasjerer på et SAS-fly som allerede skal dra til Stockholm. Kostnaden er minimal, sier Hauger.

Henriette Trondsen i meglerhuset Arctic Securities. Foto: Fondsfinans

Analytiker Henriette Trondsen i meglerhuset Arctic Securities har lenge ment at man ikke burde eie aksjer i Ice. Årsaken er at selskapet har hatt mye gjeld.

– Trass i dette har de klart å bygge seg opp til å bli den tredje største telekom-operatøren i Norge. Lyse tenker langsiktig og bygger stein for stein. Det norske mobilmarkedet er spesielt attraktivt, sammenlignet med mange andre europeiske markeder, sier hun til NRK.