– Jeg tror at fremtidens kraftmarked kommer til å ha voldsomme svingninger. Derfor må kunder bort fra spotpriser og inn på langsiktige avtaler.

Det sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse. Han mener at vinterens krise har vist at spotmarkedet ikke er noe for den vanlige forbruker.

Norske strømkunder velger stort sett å betale markedspris for strømmen de kjøper. Det vil si at de betaler det strømmen koster på kraftbørsen, pluss påslag og nettleie.

Det er dette forbrukermyndighetene har anbefalt oss å gjøre, for å unngå uoversiktlige avtaler med liten skrift og høye påslag fra kraftselskapene.

– Utrolig krevende å forholde seg til

– I fjor var prisen for strøm svært lav, mens nå er den svært høy. Putin strammer inn gassleveransene til Europa, mens atomkraftverk blir lagt ned og etterspørselen etter strøm stiger voldsomt. Dette er utrolig krevende å forholde seg til for en vanlig forbruker, sier han.

Han ønsker at norske strømkunder skal gjøre det samme som de store industrikundene.

– De kan inngå lange avtaler med en fastpris som gjør at strømregningene blir mye mer forutsigbare enn det de er i dag, mener Nygaard.

Bare fire prosent med fastpris

Informasjonssjef i Energi Norge, Aslak Øverås, mener også at flere kunder bør vurdere fastprisavtaler for å sikre mer forutsigbare strømkostnader.

– Men det er lurt å vente med å inngå slike avtaler til vi kommer over pristoppen i vinter.

Han viser til at bare fire prosent av norske strømkunder har fastprisavtaler, mot 25 prosent i Sverige og over 50 prosent i Danmark og Finland.

Tall fra SSB viser at norske fastprisavtaler i snitt bare har ligget 0,5 øre over spotpris de siste ti årene (til og med 3. kvartal 2021).

– Forskjellen er uforklarlig stor

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) er åpen for alle forslag som kan normalisere strømprisene.

– Dette har bransjen fått mange muligheter til å fikse selv. Men vi ser jo at forskjellen på spotpris og fastpris er uforklarlig stor.

Terje Halleland, stortingsrepresentant for Frp. Foto: Håkon Mannsåker / NRK

Han er skeptisk til forslaget fra Lyse-sjefen.

– Jeg ser at Nygaard sammenligner en fremtidig kraftavtale med noe som kan minne om fastrente på boliglån, det er vel og bra for forutsigbarheten, men de aller fleste taper penger på slike avtaler.

Vil ha åpne og transparente avtaler

Konsernsjefen i Lyse innrømmer at deler av kraftbransjen har et dårlig rykte og en historie som viser mange strømavtaler med uforståelig innhold og høye priser.

– Bransjen må skjerpe seg, folk som får 1000 kroner i rabatt når de kjøper ny barbermaskin mot å skifte strømleverandør må vite at dette er penger som den nye leverandøren vil ha tilbake. Det finnes mange eksempler på aktører som er useriøse.

Han mener avtalene burde være mer transparente og med full åpenhet.

– Mange som sparer i pensjonsavtaler velger risikoprofil, noe slikt kunne vi hatt i strømavtaler med kundene våre, sier Eimund Nygaard.

Dette må vi politikere ordne opp i

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson syns sjefen for Lyse har interessante tanker, men mener det er politikerne som skal ordne opp i strømpriskrisen.

Mímir Kristjánsson, stortingsrepresentant fra Rødt. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Det er vi som eier strømmen som produseres her i landet, så dette må styres politisk.