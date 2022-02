Lyse kjøper Ice

Industrikonsernet Lyse kjøper samtlige aksjer i mobiloperatøren Ice. Ifølge en pressemelding er målet at de to selskapene sammen skal bidra til at alle i Norge får tilgang til høyhastighetsnett.

– Oppkjøpet av Ice vil etablere Lyse som en fullverdig teleoperatør på linje med Telenor og gi en forsterkning av den samlede telekominfrastrukturen i Norge. Ved å få Lyse inn på eiersiden vil Ice kunne bli en mer solid mobiloperatør som vil kunne konkurrere enda sterkere i det norske telemarkedet, sier konserndirektør Toril Nag i Lyse i pressemeldingen.

Ice sier at de er glade for å få inn Lyse på eiersiden.

– Dette kjøpet markerer starten på et nytt norsk industrieventyr. Sammen har vi både verdensledende infrastruktur og dyktige fagfolk, og vi er rigget for å få til enda mer sammen enn det vi kunne fått til alene, sier administrerende direktør Eivind Helgaker i Ice i pressemeldingen.

Avtalen har en verdi på 5,5 milliarder kroner.