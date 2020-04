Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Hun snakker mye mer enn før. Og legger seg oppå notatene mine hele tiden, sier Hedda Aarhus.

I fem uker har familien Aarhus hatt hjemmeskole og hjemmekontor. Det har katten «Smygen» for lengst fått med seg.

SOSIAL KATT: Martine og Hedda Aarhus med «Smygen» (8). Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Og familien har merket at hun har endret væremåte. Til vanlig er hun utekatt, og drar på egne eventyr når familien er på skole og jobb. Nå nekter hun å forlate huset. Helst vil hun være sammen med dem hele tiden.

– Det er normalt at dyr vil ha tettere kontakt når familien er mer hjemme, sier katteekspert og professor Bjarne Braastad ved NMBU.

Men det er slettes ikke alle katter som ønsker mer kontakt med eierne.

KATTEEKSPERT: Bjarne Braastad har skrevet flere bøker om kattens adferd. Han er til daglig professor ved NMBU. Foto: Audun Braastad

– Katter sover jo opptil 16 timer i døgnet. Dersom de opplever at det blir mer bråk i hjemmet, kan det forstyrre døgnrytmen deres. Da kan de gjemme seg bort. De kan også bli irritert og bite hvis de ikke får være i fred, sier Braastad.

Pappa politi og papegøyen

Papegøyen til Einar Endresen begynte å prate høylytt da matfar tok politiavhør fra hjemmekontoret.

POLITI-PAPEGØYE: Avhør er gøy, synes papegøyen «Carl i buret». Matfar Einar Endresen lar ofte papegøyen få sitte på hodet. Foto: Privat

– Jeg måtte fortelle dem at det ikke var et menneske, men papegøyen min som pratet i bakgrunnen, sier Endresen.

Men papegøyen «Carl i buret» er ellers overbegeistret over å ha politipappaen sin mer hjemme.

– Det har faktisk skapt noen muntre øyeblikk under avhør som følge av at han har begynt å prate i bakgrunnen, sier politioverbetjent Einar Endresen.

Som katt og hund

Det er stor forskjell på hvordan dyr reagerer på at familien tilbringer mer tid hjemme.

– Mange hunder vil synes det er helt topp å være rundt familien, mens katter er mer selvstendige, og trenger mer tid alene, sier veterinær Bernt Lande.

– Kan katter bli stressa?

PÅ KONTORPULTEN: «Belita» (2) vil helst sitte på arbeidspulten til matmor hele tiden. Men skulle nok helst hatt mer alenetid. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Ja, de kan føle et slags ubehag av at situasjonen deres er forandret, sier han.

Veterinæren mener det kan være en ide å gi pus litt mer egentid når hjemmet fylles opp av hjemme-pc-er og utstyr.

– Dersom det er mulig, bør katten få et eget rom hvor den kan få litt fred og ro, sier Lande.

Post-korona kan bli et problem

Hvordan katten «Smygen» vil reagere når familien drar tilbake på skole og jobb, er for tidlig å si.

HVERDAGEN KOMMER: Da må «Smygen» tilbake til å være utekatt igjen. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Men det kan bli et problem for dyr når hverdagen blir normal igjen. Da kan de bli frustrerte over å få for lite nærkontakt med eierne sine, sier professor Braastad.

– Jeg håper det går bra, sier Hedda Aarhus.