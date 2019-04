Dramaet rundt kommunesammenslåingen i deler av Rogaland fortsetter. Det store spørsmålet nå er om hele Forsand skal bli en del av Sandnes eller Strand kommune. Det er tidligere avgjort at Forsand blir en del av Nye Sandnes fra 2020, der turismagneten Preikestolen skulle bli den nye stoltheten og prege kommunevåpenet.

Men så bestemte Kommunaldepartementet i år at en liten del av Forsand med Preikestolen skal bli en del av Strand kommune. Det var nok til å sette i gang diskusjonen på nytt i en splittet kommune om hvem de skulle være sammen med. Enten Sandnes eller Strand.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Her kan du se hvordan kommunegrensene går i dag, og hvordan de ser ut med de to alternativene som det nå skal være folkeavstemning om.

Nå skal forsandbuen for første gang få si hva de vil i en folkeavstemning. Initiativet til folkeavstemning kommer fra innbyggerne selv. Nå har også Fylkesmannen godkjent at det kan holdes folkeavstemning 29. april.

Innbyggerne skal svare på to spørsmål: Om de ønsker å gjøre om den vedtatte grensejusteringen, og om resten av Forsand skal gå til Sandnes eller Strand.

Forholder seg til gjeldende vedtak

Forsand-ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad oppfordrer alle innbyggerne til å delta i folkeavstemningen.

– Det gjør jeg alltid, for det er en viktig del av demokratiet. Men den kommunereformen som Stortinget og regjeringen bestilte, er kjørt. Spørsmålet er om Stortinget vil ta saken opp igjen til ny vurdering, basert på folkeavstemningen i Forsand, sier han.

Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H), ordfører i Forsand kommune. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Tror du det er sannsynlig at Stortinget vil se på saken på nytt?

– Jeg ønsker ikke å spekulere. Nå må kommunene som skal slå seg sammen, få tid til å jobbe med det, sier Dagestad.

– Det er kun 250 dager til vi slås sammen, minner han om.

Jobber videre med sammenslåing

Stanley Wirak, som er ordfører i Sandnes, sier han forholder seg til vedtaket fra Fylkesmannen, og avventer resultatet av folkeavstemningen i slutten av måneden.

– Jeg tror det er greit at folk kan få gitt klart uttrykk for hva de ønsker. Så er det opp til Stortinget om de vil ta opp saken en gang til, sier han.

Stanley Wirak (Ap), ordfører i Sandnes kommune. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ifølge Wirak vil ikke folkeavstemningen få noen konsekvenser for det pågående arbeidet med å slå sammen Sandnes og Forsand.

– Vi forholder oss til nye vedtak, sier ordføreren.

Ønsker hele Forsand velkommen

Irene Heng Lauvsnes (H), ordfører i Strand kommune. Foto: Magnus Stokka

Ordfører Irene Lauvsnes i Strand kommune er positiv til folkeavstemningen og er ikke overrasket over at fylkesmannen kom frem til at vedtaket er lovlig.

– Det er bra at alle i Forsand får en mulighet til å si hva de synes om denne saken. Vi ønsker resten av Forsand velkommen til Strand kommune. Men det hele må jo bestemmes av Stortinget, sier hun.

I Forsand kommune er det 896 stemmeberettigede personer.