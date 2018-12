Sandnes tapte viktig kamp om Preikestolen

Grensa mellom kommunene Forsand og Strand blir justert fra 2020. Dette betyr at Vestlandets største turistattraksjon, Preikestolen, blir del av Strand.

Preikestolen skulle bli stoltheten til Nye Sandnes kommune, og det var allerede bestemt at den viktige attraksjonen skulle pryde det nye kommunevåpenet. Over 250.000 personer tar turen opp til fjellplatået hvert år, og den er en solid turistmaskin.

Sandnes går sammen med Forsand 1. januar 2020. Akkurat på denne datoen blir turistmagneten nappet ut av kommunen, skriver Aftenbladet.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak var svært misfornøyd da beslutningen fra Kommunaldepartementet kom. Foto: NRK / NRK

– Dette er ikke noe regjeringen har sugd fra eget bryst. Dette er det noen regionale krefter som står bak. Dette er den langsiktige planen til Stavanger om å overta Strand, og det er mange som ser på dette som begynnelse på slutten for regionalt samarbeid, sier Wirak til avisa.

Ordføreren ser ingen muligheter til å gjøre om vedtaket fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som ble klart mandag.

Stusser over kollegaens uttalelser

Stavangers ordfører, Christine Sagen Helgø (H), avviser at hun har involvert seg i saken.

– For Stavanger har denne flyttingen ingen betydning. Det Wirak insinuerer er ikke rett. Jeg kjenner meg ikke igjen i det hele tatt i hans uttalelser, sier hun.

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø er overrasket over ordfører-kollegaens uttalelser. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Hva tenker du om din kollegas utsagn?

– Jeg synes det er overraskende at ordføreren i Sandnes skylder på Stavanger i denne saken. Det er ikke rett at Stavanger står bak dette. Du må nesten spør Wirak hva slags belegg han har for å si det han gjør, svarer Sagen Helgø.

Ordføreren påpeker at hun selv ikke har hatt noen rolle i saken.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Denne delen av Forsand kommune blir nå en del av Strand, og går dermed ikke inn i den nye og sammenslåtte Sandnes kommune.

– Gladnyhet for oss

Det er kun en liten del av Forsand som nå blir del av Strand kommune. Kun sju prosent av dagens kommune blir berørt.

Dette gjelder blant annet innbyggere i Kolabygda som har hatt folkeavstemning om saken. Flertallet ønsket at bygda, og Preikestolen, skulle bli overført til Strand. Nå har de fått ønsket sitt oppfylt fra øverste hold.

Strand-ordfører Iren Heng Lauvsnes er glad for departementets beslutning. Foto: Kjersti Hetland / NRK

– Det er en gladnyhet for oss! Vi får både litt større areal og litt flere innbyggere. Jeg tenker det er et fornuftig vedtak med tanke på hvor området ligger, sier Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H).

– Så nå skal dere satse på reiseliv?

– Jeg tror ikke vår reiselivssatsing endres. Preikestolen flytter seg jo ikke fysisk. Tidligere har stien til Preikestolen ligget litt i Strand og litt i Forsand. Nå blir alt i samme kommune, slik at regulerings- og beredskapsarbeid samles. Det er en hensiktsmessig beslutning, mener hun.