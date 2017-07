Driver gård på egenprodusert strøm

– Vi skulle gjerne ha sett sola mer i sommer, både med tanke på det som gror på bakken og det som ligger på taket. Likevel produserer jeg nesten like mye strøm som jeg bruker selv om det er overskyet, sier Torgeir Kinn.

Både Bondevennen og Bondebladet har omtalt saken om Jåttå-bonden, som investerte en halv million kroner i solcellepanel i slutten av april. Motivasjonen ligger både i fortjenesten og med tanke på miljøet.

– Jeg hadde ikke gjort dette dersom regnestykket ikke hadde gått i pluss, men det er en god følelse å kunne bidra med miljøvennlig energiproduksjon. Det er det vi må satse på i fremtiden, sier Kinn.

Les også: Huset som går i eitt med miljøet

Slik ser låvetaket til Kinn i Stavanger ut – dekket med 190 solcellepanel. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Høy produksjon

På en svært god dag kan Kinn produsere opptil 50 kilowatt i timen. Det lønner seg for Jåttå-bonden å forsyne seg selv med strøm, da han både slipper elavgift og nettleie. Det han ikke bruker selv, selger han til andre.

– Jeg har kuer som går hele dagen og natten og melker seg selv, i tillegg til kjøling av melk, vifter og lys. Det går mye strøm her, men jeg har full kontroll på hvor sjenerøs sola er til enhver tid, sier Kinn, som regner med at han bruker rundt 120 000 kWh i året.

Eiliv Flakne fra Enova er positiv. Foto: Enova

Jo mere sol, jo bedre for økonomien. Til tross for at man som bonde på Vestlandet ikke har noen garanti for fint vær, produserer Kinn tilstrekkelig med strøm selv når været er grått. Likestrømmen fra solcellene omgjøres til vekselstrøm til nettet, og alt skjer innenfor låvens fire vegger.

– Det går opp og ned hele tiden, men jeg anslår at den totale årsproduksjonen på låvetaket blir 45 000 kWh.

Positive

Kinns løsning har fått mye oppmerksomhet, og Enova, som blant annet bidrar med støtte til private solcelleanlegg, er positive.

– På et helt generelt et helt generelt synes vi at det er bra at det er fokus på energieffektivisering og tiltak som reduserer klimagassutslipp i landbruket, sier kommunikasjonssjef i Enova, Eiliv Flakne.

– Og når folk som Torgeir Kinn tar i bruk nye løsninger kan det bidra til å utvikle nye løsninger. Enova er ikke for solceller på generelt grunnlag, men solcelleteknologi som skal være innovativ og reduserer utslipp av klimagasser.

Flakne er imidlertid klar på at solceller ikke nødvendigvis passer for alle bønder.

– Det er uhyre viktig at den enkelte bonden gjør en vurdering om dette passer for vedkommende. Kornbønder har kanskje ikke like behov for energi året rundt, som for eksempel en som driver med kyr og storfe.