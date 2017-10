Drapssiktet mann varetektsfengslet

Torsdag ble siktede varetektsfengslet i én uke med brev- og besøksforbud.

– Avdøde er obdusert, og den foreløpige obduksjonsrapporten kan foreligge mot slutten av neste uke, opplyser politiadvokat Erik W. Rand i en pressemelding.

Det var natt til tirsdag at politiet fikk melding om en kvinne som var hardt skadd i en leilighet på Gausel i Stavanger.

Politiet rykket så ut til leiligheten og fant kvinnen og hennes ektemann. Kvinnen ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus (SUS). Der døde hun senere av skadene. Både kvinnen og ektemannen er i 30-årene.

Flere er avhørt

Det er allerede avhørt flere personer. Dette arbeidet vil fortsette, og de kommende dagene vil det bli foretatt avhør av venner, kolleger og andre som har relasjoner til siktede og avdøde, slik at politiet kan danne seg et best mulig bilde av saken.

Politiadvokat Erik W. Rand i Sør-Vest politidistrikt forteller at avdøde er obdusert. Foto: Arild Eskeland

Politiet gjennomgår også elektroniske spor, og Kripos bidrar fortsatt med kriminalteknisk bistand.

– Vi er fortsatt i en tidlig fase av en omfattende etterforskning, og politiet holder fortsatt alle muligheter åpne, sier Rand.

– Ingen drapssak

Kvinnen etterlater seg tre barn. De blir alle ivaretatt av barnevernet, kommunens kriseteam og nær familie.

Ektemannens advokat, Inger Marie Sunde, uttalte til NRK i går at han ikke har gjort noe straffbart. Hun la til at det ikke er snakk om en drapssak, men at ektemannen forstår at politiet må ha noe tid på å gjøre ferdig sine undersøkelser i saken.

Hun har rådet klienten sin til å samtykke til varetektsfengsling i en uke.