– Dette går ikke i lengden, sier Johan Veland Kjellesvik til NRK.

24-åringen fra Haugesund har vært fotballdommer i fire år, men bare i løpet av hans relativt korte dommerkarriere har han sett mange som har lagt fløyta på hylla.

Nå har det fått konsekvenser flere steder i landet.

– Vi er altfor få dommere nå. Det merkes på både kropp og sinn, sier Veland Kjellesvik.

NRK møter han like etter han har blåst sluttsignalet i kampen mellom Loddefjord og Bryne jenter 14.

Det var den tredje kampen han dømte på bare én dag.

Johan Veland Kjellesvik var tung i beina etter å ha dømt to kamper lørdag. Da hadde han fortsatt en kamp igjen han skulle dømme. Foto: Håkon Mannsåker / NRK

Slakter klubbenes innsats

Da fotballen åpnet så smått for de under 20 år i fjor sommer, og kretsene allerede slet med å skaffe dommere, skjønte Veland Kjellesvik alvoret.

– Jeg sa til klubben min at «bare vent til breddefotballen åpner opp igjen». Da kommer det til å bli et «hekkan», sier Veland Kjellesvik.

I høst åpnet fotballen opp igjen for alle, og selv om det bare spilles en halv serie i breddefotballen har 24-åringen dømt dobbelt så mange kamper enn han gjorde før pandemien.

– Det er ingen av klubbene på Haugalandet som kan slå seg selv på brystet og si at de har gjort en god nok jobb med rekruttering av nye dommere, sier han, og fortsetter:

– Mangelen på dommere kommer ikke som noen overraskelse på verken forbundet eller kretsene.

Dette frykter han kan skje

Til nå har løsningen vært å sende dommere fra andre steder i fylket dit det er behov. Det betyr at klubbene må betale opp mot dobbelt så mye av det de vanligvis gjør i dommerutgifter.

– Hva mener du konsekvensene blir hvis dette fortsetter?

– Til slutt er det ikke flere dommere igjen, og da blir det ikke noe fotball heller, sier Veland Kjellesvik.

Han mener at det kan være en fare for at de som sier ja til å dømme, tar på seg så mange oppdrag at de også kan gå lei.

NFF: Ingen tvil om uro

Norges Fotballforbund (NFF) jobber nå med å analysere hvor alvorlig situasjonen er.

– Det er ingen tvil om at det er uro rundt dommersituasjonen i landet, og vi tar dette på alvor, sier direktør for utvikling og aktivitet i NFF, Alf Hansen.

Videre forteller Hansen at det er mange dommere over hele landet som har gitt seg under pandemien, men foreløpig har de ikke nøyaktige tall på hvor mange det er snakk om.

Om noen uker vil Alf Hansen i NFF legge fram tall på hvor mange dommere som har gitt seg under pandemien. Foto: Harald Thingnes / NRK

Han peker blant annet på nedstengingen av fotballen, og det at de ikke har kunnet gjennomføre fysiske dommerkurs som årsaker til frafallet.

– Nå står vi midt opp i dette og går inn i en viktig periode for å gjøre rekrutteringsarbeidet som skal til, sier Hansen.

Men ute i kretsene er det utfordrende å drive med rekruttering og utvikling av dommere. Nå bruker de nemlig store deler av arbeidsdagene sine på noe de helst skulle sluppet.

– Vi bruker mye tid på å skaffe dommere til kamper hvor det har vært frafall, sier daglig leder Erik Løland i NFF Rogaland.

Erik Løland er daglig leder i NFF Rogaland. Nå må de sende dommere fra Stavanger til Haugesund at kabalen skal gå opp. Foto: Mats Haugland / NRK

– Fortsatt en god base

Til tross for at det er dommermangel flere steder i landet, mener Hansen i NFF at det foreløpig ikke er noen dommerkrise.

– Selv om mange dommere har gitt seg er det fortsatt en god base igjen der ute, sier Hansen.

Han sier at svaret på hvor mange dommere som faktisk har gitt seg under pandemien vil komme om noen uker.