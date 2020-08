Død kvinne funnet ved Månafossen

– Vedkommende er ikke identifisert, men det er en kvinne som er funnet, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Thomas Nordvik, til NRK klokken 18.20.

Noen minutter tidligere bekreftet politiet i en pressemelding at en død person var funnet ved Månafossen i Gjesdal.

Personen er foreløpig ikke identifisert, men den savnede kvinnes pårørende er orientert om funnet. Personen ble funnet etter tips fra publikum.

– Det er mye som tyder på at det er henne vi har funnet, sier politiets innsatsleder på stedet, Morten Helland, til NRK.

Han beskriver arbeidet med å nå frem til den døde personen som vanskelig.

– Det var så vanskelig at vi vurderte å avslutte arbeidet, sier han.

Elzbieta Parsza forsvant 1. august. Foto: privat

Helikopter kalt ut

Et Sea King- helikopter ble tidligere torsdag kalt ut for å bistå i søket etter Elszbieta Parsza ved Månafossen. Ifølge NRKs reporter på stedet dro helikopteret av gårde litt før klokken 18.

– Den omkomne var om bord i helikopteret. Nå skal saken etterforskes videre, sier Nordvik.

Det har de siste dagene blitt gjort flere funn i området, blant annet den savnede kvinnens mobiltelefonen og kortholder. Dette ble funnet av dykkere.

Seks redningsdykkere fra brannvesenet og et politihelikopter var med i søket etter Parsza, som ikke har gitt livstegn fra seg siden lørdag 1. august.

Politiet opplyste tirsdag at det er brukt store ressurser i søket etter kvinnen. Både dykkere, helikopter, droner og hunder har vært med.

Også familie og kjente har lett etter kvinnen, som politiet har antatt har falt eller vært utsatt for en ulykke ved fossen, som er et populært turmål.

Dykkere og letemannskap søkte etter kvinnen. Bildet er fra tidligere denne uka. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Frustrasjon

Politiet og letemannskap lette den første dagen etter forsvinningen, men innstilte letingen dagen etter. Søket ble gjenopptatt senere. I mellomtiden fortsatte mannen og en privat redningsgruppe søket.

De var frustrerte over at politiet tilsynelatende tok en pause.

– 14 dager. Det er grensen. Etter to uker er alt håp ute, sa Arthur Parsza til NRK da.

– I åtte dager har de beklageligvis ikke gjort noe som helst, sa Parsza, som i 14 år jobbet som politimann i Polen.

Arthur Parsza, ektemannen til Elzbieta Parsza som forsvant 1. august. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Vi mente tidlig at hun må ligge skjult et sted under vann, enten i fossen eller i elva på oppsiden. Det er flere steder vi har måttet vente med å gjøre søk til vannføringen nå er mindre, svarte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Torleif Paulsen, til NRK tidligere i august.

Nå kan kvinnen altså være funnet.

– Vi håper dette kan bidra til avslutning i denne saken, sier innsatsleder Helland til NRK torsdag.