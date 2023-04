Lastebilsjåføren

Trine Lill Aronsen Haver i lastebilen sin i Sandnes før helga. Hun er innstilt på å la bilen stå parkert så lenge som nødvendig. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Trine Lill Aronsen Haver (48)

Yrke: Sjåfør hos Presis vegdrift

Lønn: Cirka 700.000 kroner

Ansiennitet: 16 år

Forbund: Norsk Arbeidsmandsforbund

– Hvorfor streiker du?

– Fordi vi mener lønningene ikke holder tritt med prisstigningen. Og når du i tillegg ser hvordan lederlønningene stikker fra lønningene til oss andre, så føles det veldig urettferdig. LO-leder Peggy Hessen Følsvik krever 5 prosent i lønnsøkning, men jeg mener vi kan gå enda lenger. Kanskje oppi 5,5–6 prosent for å prøve å ta igjen noe av det gapet. Jeg er villig til å streike lenge hvis nødvendig.

– Hvordan vil folk merke at du og dine kolleger streiker?

– Her i Rogaland vil folk blant annet merke at ødelagte veiskilt ikke blir erstattet, og at trær og fortau langs fylkesveiene ikke blir vedlikeholdt.

Kontormedarbeideren

Torsdag satt Cathrine Aarthun bak pulten sin på Bring på Tananger. Nå tar hun på seg streikevesten. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Cathrine Aarthun (49)

Yrke: Logistikkoordinator i Bring offshore

Lønn: Cirka 500.000 kroner

Ansiennitet: 23 år

23 år Forbund: Handel og kontor

– Hvorfor streiker du?

– Det er for å få opp lønnsnivået nå som det har blitt så dyrt med både mat og drivstoff. Jeg synes også at lønnsforskjellen mellom vanlige ansatte og ledere er for stor.

– Hvordan vil det merkes at du streiker?

– Vi er mange på kontoret som jobber opp mot Equinor, så de vil muligens merke at det vil gå tregere å sende utstyr til og fra plattformene i Nordsjøen.

NRK forklarer Hva betyr årets lønnsoppgjør? Bla videre Hva forhandler de om? I år er det mellomoppgjør. Det vel si at partene bare forhandler om penger. Det er arbeidstakerorganisasjonen LO og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som starter med forhandlinger for privat sektor Hva er frontfagsmodellen? Lønnsoppgjørene i Norge gjøres etter frontfagsmodellen. Det betyr at privat, konkurranseutsatt industri er med å forhandle først. Det setter en mal for oppgjørene for andre grupper. Hva krever LO? LO krever reallønnsvekst, det vel si at lønna må øke mer enn den antatte prisstigningen på 4,9 prosent. NHO vil ikke love reallønnsvekst, men sier lønnsevnen hos bedriftene må bestemme. Hva med de som ikke er i frontfaget? Ansatte i offentlig sektor forhandler i egne oppgjør. Flere grupper i det offentlige mener det er mulig å gi høyere lønnstillegg innenfor frontfagsmodellen. Hvordan foregår forhandlingene? Lønnsoppgjør begynner med forhandlinger som kan føre til enighet eller brudd. Ved brudd blir det mekling hos Riksmekleren. Fører ikke meklingen fram, kan det bli streik. Forrige kort Neste kort

Matrosen

Matros Thomas Hegreberg dirigerte biler på Boknafjord-sambandet fredag. Han skal ikke tilbake på jobb med det første. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Thomas Hegreberg (32)

Yrke: Matros i Fjord 1, på ferja MF Raunefjord som går over Boknafjorden.

Lønn: Norske m atroser har i gjennomsnitt 450.000–500.000 kroner i årslønn.

Ansiennitet: fem år

fem år Forbund: Norsk Sjømannsforbund

– Hvorfor streiker du?

– Lønnsveksten har være mye lavere enn prisveksten, spesielt de siste to årene. Det er på matvareprisene, og prisene på strøm, diesel og bensin jeg har merket det mest.

– Hvordan vil folk merke at du streiker?

– Det går normalt fire ferjer over denne fjorden, men hvis jeg og kollegene mine streiker vil MF Raunefjord bli tatt ut av drift. Det blir da ikke lenger fire avganger i timen, men tre.

Fjord 1: – Har respekt for spillereglene

I Fjord 1 er det totalt åtte-ni fergesamband som blir påvirket av streiken rundt om i Norge, ifølge regionleder Tor Kristoffersen.

Tor Kristoffersen, regionleder i Fjord 1. Foto: Fjord1

– Foreløpig rammer streiken samband der det går flere ferger eller der det finnes omkjøringsveier, så det er ingen øysamfunn som blir isolert eller lignende, sier regionslederen til NRK.

Kristoffersen påpeker at de økonomiske konsekvensene vil variere fra samband til samband.

– Jeg har ikke gjort meg opp noen tanker om kravene fra de streikende. Jeg har respekt for de spilleregningene som er i arbeidslivet. Det uheldige er at streiken får konsekvenser for trafikanter og oss som selskap, sier Kristoffersen, som oppfordrer kunder å følge med i media og på Fjord 1 sine nettsider.

Ikea: – Beklagelig

For Ikea sine kunder blir det muligens mer dramatisk. Der må Ikea Furuset i Oslo stenge helt, mens Ikea Slependen vil ha et «redusert tilbud».

– Det er beklagelig at man ikke kom til enighet. Arbeidsgiversiden ved NHO har strukket seg så langt det er forsvarlig. Ikea Norge er, som alle andre bedrifter, opptatt av å sikre trygge og stabile arbeidsforhold, møte kundenes behov og ha bærekraftig og lønnsom drift, sier administrerende direktør i Ikea Norge, Carl Aaby.

– Med høy kostnadsutvikling, inflasjon og økende renter er det viktig at vi får på plass en avtale som også ivaretar disse utfordringene. Vi håper at partene snart er tilbake ved forhandlingsbordet og i mellomtiden vil vi fokusere på å ivareta kundene og medarbeiderne våre på best mulig måte, sier han.