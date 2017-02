Direktesendingen er over - men det blir mer om saken i TV-sendinga 18.45 og på radio og nett i ettermiddag.

Norges største konferanse om marin forsøpling arrangeres for femte gang. I år er det første gang den arrangeres utenfor Oslo, på Sola i Rogaland.

Deltakerne skal jakte løsninger for å «temme det ekte havmonsteret». Gåsenebbhvalen som stranda på Sotra har gitt et spesielt utgangspunkt for konferansen.

– Norge har reagert med sjokk og stor bekymring. Det er selvfølgelig viktig for vår sak, selv om det er veldig trist, sier Lise Guldbrandsen, daglig leder for «Hold Norge Rent».

I går var flere av deltakerne på befaring ved lokale strender i Stavanger-området.

Et utvalg av plasten som ble funnet i vannkanten på Lindøy. Foto: Arild Eskeland / NRK

Programmet:

10.00 – 10.05: Velkommen – v./ Lise Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent

10.05 – 10.10: Introduksjon – v./ Tore Renberg

10.10 – 10.20: Åpning av konferansen – v./ Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger

10.20 – 10.30: Utdeling av Gullklypa – v./ Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger

10.30 – 10.40: Videohilsen fra sjef for FNs miljøprogram og assisterende generalsekretær i FN, Erik Solheim.

Bolk 1: De internasjonale løsningene

10.40 – 11.00: Norge i verden – v./ Klima- og miljøminister, Vidar Helgesen

11.00 – 11.20: Can a hashtag help to clean up the oceans? v./ Martin Dorey, grunnlegger av #2minutebeachclean

11.20 – 11.40: Hvordan kan avfallsbransjen bidra til å oppfylle bærekraftsmålene? v./ Jens Måge, prosjektleder i Avfall Norge

11.40 – 12.00: Pause

Bolk 2: Marin forsøpling i den sirkulære økonomien

12.00 – 12.20: Introduksjon til sirkulærøkonomi – v./ Thomas Mørch, Sjef Forretningsutvikling – Strategi og Bærekraft i Norsk Gjenvinning

12.20 – 12.50: Products, practices and systems for repurposing fishnets – v./ Martin Charter, direktør – Centre for Sustainable Design ved University for Creative Arts

12.50 – 13.05: Hvordan resirkulere glassfiberbåter? – v./ Kjell Inge Svensen, daglig leder Ecofiber og Merete Fagernes-Turpin, ledelses- og styringsgruppestøtte i Ecofiber,

13.05 – 13.25: Musikalsk innslag fra Tore Renberg og Alexander Flotve

13.25 – 14.10: Lunsj

Bolk 3: De gode kampanjene

14.10 – 14.30: Hvorfor handler mennesker som vi gjør, selv om vi vet det er dårlig for miljøet? v./Ingeborg Flagstad, doktorgradstipendiat i miljøpsykologi

14.30 – 14.50: Hva kjennetegner de gode kampanjene? v./ Eirik Hevrøy, rådgiver kommunikasjon i Big Fish.

14.50 – 15.05: Leave Nothing But Footprints – v./ Anna Grundén, prosjektleder Håll Sverige Rent

15.05 – 15.15: Pause

Bolk 4: De lokale løsningene

15.15 – 15.45: Panel: Hva lærte vi av Ryfast?

Paneldeltakere:

Øyvind Ellingsen, Statens veivesen vest

Marit Sundsvik Bendixen, assisterende fylkesmiljøvernsjef i Rogaland

Håkon Fossmark, Naturvernforbundet i Rogaland

Panelet ledes av Malin Jacob, prosjektleder i Hold Norge Rent.

15.45 – 15.55: Vi rydder Norge! – nye digitale løsninger – v./ Mari Mo Osterheider, prosjektleder i Hold Norge Rent

15.55 – 16.10: Utfordringer og muligheter i Skjærgårdstjenesten – v./ Otto Okstad, Miljødirektoratet

16.10 – 16.15: Pause og flytte seg til parallell bolk

Bolk 5: Paralelle bolker

16.15 – 16.50:

Deltakerne kan velge mellom to paralleller. Målet med parallellene er å sammen myldre frem til ideer og løsninger som kan bringes videre inn i bedriftene, miljøene og organisasjonene.

a.) Avfallshåndtering i utviklingsland

b.) De gode kampanjene

16.50 – 16.55: Oppsummering v./ Tore Renberg

16.55 – 17.00: Avslutning v./ Hans Olav Sandvoll, Ryfylke Friluftsråd