Det nye redningshelikopteret på Sola har veltet

– Vi ser på det som har skjedd med det nye helikopteret som en alvorlig hendelse, uttaler pressetalsmann ved Forsvarets hovedkvarter Brynjar Stordal til NRK.

Det var to personer ombord i redningshelikopteret da velten skjedde. I tillegg var det tre personer på utsiden, men ingen ble skadet i velten.

– Vi holdt på med bakkekjøring, og både motor og rotor var i gang, forteller Stordal.

Havarikommisjonen er koblet inn

Årsaken til velten er foreløpig ikke kjent, men NRK får opplyst at Statens havarikommisjon for Forsvaret er koblet inn i saken.

– Det er to havariinspektører på vei til Sola. Vi drar ut for å undersøke om vi skal igangsette en undersøkelse. I første omgang vil vi få en oversikt over hva som har skjedd, og om vi skal gå inn i saken, forteller Trine Reitan i Statens havarikommisjon for Forsvaret.

Helikopteret skal være skadd etter hendelsen. Det var Stavanger Aftenblad som meldte om velten først.

– Nå er vi i en fase hvor vi er fornøyd med at det ikke er personskader. Vi tar vare på dem som har vært involvert i hendelsen, sier Stordal til NTB.

Ingen ble skadet i uhellet da helikopteret veltet. Foto: Aksel Svendsem

Helikopteret av typen AW101 er splitter nytt og kom til Sola tidligere i uken. Det er det første av 16 slike helikoptre som Forsvaret har bestilt. På sikt skal de erstatte de over 30 år gamle Sea King-redningshelikoptrene.

Inntil videre får ulykken ikke konsekvenser for redningstjenesten.

– Vi er helt i oppstarten på operativ testing og evaluering. Det er fortsatt SeaKing som holder redningstjenesten i gang.

Skulle i drift i 2018

Etter planen skulle helikopteret settes inn i normal drift i 2018. Allerede i juni landet et nytt AgustaWestland AW101 på flyplassen utenfor Stavanger, men den gangen var det kun for å vise det fram under Sola Airshow.

Noen dager før jul, 20. desember, skal etter planen både justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til Sola for å delta på en offisiell markering der helikopteret i utgangspunktet skal vises fram. Innen det skal også helikopter nummer to være på plass.

Kontrakten om kjøp av 16 nye helikoptre ble inngått i 2013, og de skal fases inn i perioden 2018 til 2020. Sola er først ute og deretter følger Ørland (2018), Banak (2019), Bodø (2019), Rygge (2020) og Florø (2020).

Hendelsen skal ha skjedd like før klokken 15 fredag ettermiddag.