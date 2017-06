Derfor spraymales duene i sterke farger

Kari Brekke. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Hele Kopervik snakker om dem. De er kjempefine, men jeg lurer på om det er dyreplageri, sier Kari Brekke.

I en park i Kopervik på Karmøy flakser flere uvanlig fargerike duer rundt. Duene er farget flere ganger i flere ulike farger, og de bevingede skapningene tiltrekker seg naturlig nok en del oppmerksomhet.

Det var Karmøynytt som først skrev om duene.

Eieren: – Beskyttelse mot rovfugl

NRK har vært i kontakt med eieren, som ikke vil stille til intervju. Han forteller imidlertid at han spraymaler duene i håp om at de ikke skal bli offer for hønsehauk eller vandrefalk. Bare i løpet av det siste året har eieren mistet seks duer til rovfugl, og fargen beskytter, sier han.

Ifølge Haugesund Rasedueforening er farging av duer vanlig i andre land.

Se TV-saken om duene. Du trenger javascript for å se video. Se TV-saken om duene.

– Det gjøres i andre land. Jeg vet det blir brukt veldig mye i Øst-Europa, sier Jan Henning Oksnes, leder i Haugesund Rasedueforening.

Han er sikker på at fuglene ikke tar skade av fargingen.

– Dette er ikke noe farlig for duene. Fjærene går fint fra hverandre, alle sammen, sier Oksnes mens han løfter opp og sprer fjærene til en av duene.

En av de spraymalte duene er nesten helt rosa. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Jeg er ikke glad i sånne ting, men fuglene tar ikke skade av dette.

– Er det dyreplageri?

– Nei, sier Oksnes – som imidlertid ikke er sikker på om fargen har noen varig effekt.

Mattilsynet: – Dyr med maling er unaturlig

– Det vil virke en stund, men så angriper én rovfugl. Så blir ungene lært opp til det samme, og man får problemet tilbake, sier han, og vil ikke anbefale andre dueeiere å gjøre det samme.

Mattilsynet er derimot ikke like sikre på at duene har det like bra med farge på fjærene. De har fått inn to meldinger om de uvanlige duene i Kopervik på Karmøy.

– Det er ikke en måte man skal behandle dyr på, sier seniorinspektør Olav Tørresdal.

– Det er ikke veldig alvorlig, men dyr som er påført maling er unaturlig. Vi synes ikke det er greit, sier han.

Tilsynet har foreløpig ikke vært i kontakt med eieren.