– Jeg synes det er rart når det er helt stille.

Emma Ramsfjell Vaage kan ikke huske sist gang hun tok seg en pause og bare var ...

... helt stille.

– Jeg pleier alltid å ha en eller annen form for bakgrunnslyd når jeg gjør ting.

Emma sammen med studievenninna Benedicte Wuli Lervik. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Psykolog er bekymret for at unge bruke ørepropper for å aktivt skyve vekk vonde tanker og følelser. Én av fem unge bruker ørepropper mer enn syv timer om dagen.

– Stillhet er en superkraft

Den korte turen fra parkeringsplassen til undervisningssalen på Universitetet i Stavanger (UiS) der hun studerer, hører hun på musikk.

– Når alt er stille vandrer tankene litt mye, sier Emma.

Olga Lehmann er psykolog, forsker og førsteamanuensis ved UiS. Hun har skrevet en doktorgrad om stillhet i hverdagen.

– Folk som praktiserer stillhet på en bevisst måte blir blant annet mer kreative, mindre impulsive og mer takknemlige, sier hun.

Stillhets-ekspert Olga Lehmann. Hun sier det er bra for helsa å være stille. Men det må bli gjort på riktig måte. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Videre forteller hun at det å være stille også kan hjelpe med å ta vanskelige valg.

– Å sitte i stillhet kan hjelpe oss å reflektere rundt medfølelse, tålmodighet og ærlighet. Slike verdier kan hjelpe oss å ta vanskelige valg, forklarer Lehmann.

I sitt studie har hun funnet ut at stillhet egentlig er en slags «superkraft» som har svært mange gode effekter.

– Stillhet gjør deg til en bedre lytter og du blir mer oppmerksom, sier hun.

Kan bli for mye stillhet

Men Lehmann er tydelig på at stillhet ikke ser likt ut for alle og at man må finne en balanse.

– Det er dessverre noen som opplever for mye stillhet. Da blir man fort ensom.

Som psykolog utfordrer hun pasienter til å finne ut hva stillhet kan være for dem.

Bruker du tid til å bare være stille med egne tanker? Ja. Kanskje litt for mye til og med😅 Ja! Gjør det så ofte jeg kan😁 Ikke ofte, men hender jeg gjør det😊 Nei. Bruker sjelden tid i stillhet🤔 Aldri😬 Vis resultat

For noen kan det være å gå en tur i skogen uten lyd på øret, men for andre kan det være å meditere eller å sitte i lenestolen og høre på rolig musikk.

Lehmann sier du selv må finne en rytme og rutine for stillhet i hverdagen.

Ikke uvanlig

I forskningen sin har Lehmann funnet ut at både unge og voksne aktivt unngår stillhet, slik som Emma.

NRK forklarer Forskerens stillhetsundersøkelse Forskerens stillhetsundersøkelse 30 minutter med stillhet Lehmann holdt et kurs for sine studenter der de skulle praktisere stillhet en halvtime hver dag i tre uker. I løpet av disse halvtimene noterte studentene ned hvordan de opplevde stillheten. Forskerens stillhetsundersøkelse Unngår stillhet Etter å ha samlet inn all dataen fant forskeren ut at de aller fleste unngikk å bruke tid i stillhet for å unngå kontakt med egne tanker og følelser. – Stillhet gjør oss bevisst på usikkerhet og mangel på kontroll. Men usikkerhet er en del av livet, sier Lehmann. Forrige kort Neste kort

Hun mener vi lever i en kultur der du skal være så rask som mulig. Vi ønsker å oppleve alt og prestere godt.

– Dette gjør oss stressa. Vårt samfunn setter mer pris på å gjøre så mye som mulig, i stedet for å bare være.

Frykter du stillheten? Det er en grunn til det.

Får støtte

Lehmann får støtte av forsker Anders Meland ved Norges idrettshøgskole.

– Vi ble nok designet for en virkelighet der vi skulle vært mer stille, sier han.

Meland har skrevet en bok om viktigheten av stillhet blant toppidrettsutøvere for å øke prestasjonsevnen.

Forsker ved Norges idrettshøgskole, Anders Meland. Boka hans «Stillhetens Råskap» er basert på flere års doktorgradsarbeid med militære jager- og helikopterpiloter, samt eliteseriespillere i fotball. Der ble det testet ut bruk av stillhet i form av meditasjon. Foto: Norges bank

– Det er også viktig at du har det stille inni deg. Det kan godt være lydstøy, men du bør evne å dra ned farta og observere deg selv, mener han.

Meland tror stillhet gjør at du får tilgang på det indre og tanker og følelser.

– Hvis du konstant forstyrres av ting utenfor, så forsvinner denne tilgangen.

– Får en bedre virkelighetsoppfatning

Student Marcel Cortes har innsett viktigheten av å koble ut av og til.

– For noen få uker siden tok jeg meg en tur til Kilimanjaro i Afrika der jeg hadde en uke uten nett og mobil, sier han.

Marcel Cortes er student ved UiS og synes det bare er deilig å bruke litt tid i stillhet. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Cortes sier det er behagelig, og han merker at han blir mindre stresset.

– Jeg vil anbefale det. Du får en bedre virkelighetsoppfatning, sier han.

Kompisene Mikkjel Andreas Aksnes og Ole Kristian Johansen sier de gjerne skulle brukt mer tid på å være stille, for de ser hvor stor betydning det har for dem.

– Spesielt om kvelden kan det være deilig å kjenne på stillheten og være med egne tanker, sier Aksnes.

Johansen fortsetter:

– Det er en fin måte å koble av på og komme seg bort fra forstyrrelser i hverdagen, sier han.

Marcel Cortes sammen med studiekameratene Mikkjel Andreas Aksnes og Ole Kristian Johansen (v.) Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Men student Emma ser ikke helt problemet med å ikke sette av tid til stillhet.

– Jeg har det helt fint og trives med å ha bakgrunnslyd på nesten alt jeg gjør.

Hun tror det er bra at folk kan være i sin egen verden og høre på det de selv vil.

Vil du bruke mer tid i stillhet?

Forsker Lehmann kommer med en anbefaling til deg som har lyst til å være mer stille:

– Utfordre deg selv med små øyeblikk av stillhet i hverdagen. Snakk også med andre og forstå hvordan de opplever stillhet, på godt og vondt.

Vi vil høre fra deg! Hvordan bruker du tid på å være stille? Svar i kommentarfeltet under: