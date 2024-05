Det har vært en uvanlig varm start på mai-måneden for mange i Sør-Norge.

Og de behagelige temperaturene ser ikke ut til å gi seg med det første.

Mandag kom sesongvarselet for sommeren fra forskningssenteret Climate Futures i Bergen :

I deler av Nordland og Troms er det spådd rundt femti prosent sjanse for den varmeste junimåneden på ti år.

Vest og nord i landet er det over femti prosent sjanse for at juni faller blant de topp tre varmeste de siste ti åra.

Over hele landet er det gode sjanser for at juni blir varmere enn medianen for tiårsperioden.

Det er forsker ved NORCE Klima og Bjerknessenteret for klimaforskning, Erik Kolstad som leder sesongvarsel-prosjektet.

Årlig legger han ut sine spådommer for sesongen på klimavarsling.no.

Klimaforsker Erik Kolstad følger nøye med på værvarsler fra hele verden. Foto: Andreas R. Graven / Pressebilde

Varselet baserer seg på flere hundre individuelle prognoser og værobservasjoner fra de siste 30 årene. Prognosene bygger også på tilstanden i havet og atmosfæren frem til 1. mai.

Og årets junivarsel er lystig lesning for de som håper på en varm juni.

– For å oppsummere: varslene for juni ser varme ut, og resten av sommeren gir også grunn til optimisme, avslutter Kolstad varselet med.

Sjekk hvordan juni blir hjemme

Varselet blir presentert på kart som viser hvor stor sjansen er i prosent for at sommeren blir varm sammenlignet med de ni årene før.

Modellen de bruker har vanskeligere for å treffe i nord enn ved tropiske breddegrader, ifølge Kolstad.

Men i mai gjør den en god jobb med å varsle juni måned.

Og det kan bli varmere enn det vi er vant med.

Sjansen for at juni måned blir den varmeste på ti år. På Østlandet er det lyst (altså lite sannsynlig), da det er vanskelig å slå ekstremvarmen fra 2018, skriver Kolstad. Sjansen for at juni måned blir blant de tre varmeste junimånedene der du bor på ti år. Sjansen for at juni måned blir blant de fem varmeste på ti år.

Misvisende langtidsvarsel

For bare noen uker siden omtalte flere medier, deriblant VG og Dagbladet en langtidsprognose fra det internasjonale værbyrået ECMWF.

Prognosen viste at sommeren i Nord-Europa lå an til å bli rekordvarm - og varmere enn rekordsommeren 2023.

Ifølge varselet lå årets sommer an til å bli den varmeste sommeren målt på hele sju år.

Dette ser imidlertid ut til å ikke stemme.

Skjermbildet viser siste værvarsel publisert av ECMWF. Foto: skjermbilde

Erik Kolstad stemplet medieomtalen som misvisende, og kom i april med en oppdatert prognose som viste at det var langt under 50 prosent sjanse for at 2024 skulle bli rekordvarm.

Erik Kolstad utarbeidet denne figuren i april, for å vise sannsynligheten for rekordsommer i 2024. Foto: skjermbilde

Kolstad understrekte også at sommervarsler produsert så tidlig som i april, har liten eller ingen treffsikkerhet.

Nytt værfenomen i sikte

Fjorårets uvanlige sommertemperaturer skyldtes delvis det naturlige værfenomenet El Niño. Dette er nå over for denne gang.

El Niño og La Niña Ekspander/minimer faktaboks El Niño er en tilstand med uvanlig høy overflatetemperatur i det sentrale og østlige Stillehavet nær ekvator. En El Niño-episode påvirker været over mye av Jorden, og gir utslag på den globale middeltemperaturen.

La Niña er en tilstand med uvanlig lav overflatetemperatur i det sentrale og østlige Stillehavet nær ekvator. La Niña er motstykket til El Niño. Vekslingen mellom El Niño og La Niña påvirker været på en stor del av Jorden, og gir utslag på den globale middeltemperaturen.

Sammen kalles de sammenkoplede vekslingene i atmosfære- og havforhold for ENSO, en forkortelse for El Niño Southern Oscillation. ENSO er den sterkeste av planetens naturlig forekommende vær- og klimavariasjoner fra år til år. Kilde: Store norske leksikon

Denne sommeren er det ventet at værfenomenet La Niña vil prege temperaturene - men da i motsatt retning, siden La Niña er «jentebarnet» eller motstykket til El Niño.

Athen i Hellas ble hardt rammet av de mange skogbrannene som herjet. Foto: SPYROS BAKALIS / AFP

Tidligere i april ble flere land i Sørøst-Asia og deler av Afrika rammet av flere hetebølger, og regntiden har latt vente på seg. I Thailand, der gradestokken på det meste viste 44 grader, mistet et titalls mennesker livet.