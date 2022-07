Danske klar for FK Haugesund

FK Haugesund bekrefter på sine nettsider at den danske midtbanespilleren Magnus Christensen (24) er klar for klubben. Sportslig leder Eirik Opedal i FKH sier at de har jaktet på Christensen i flere år, skriver Haugesunds Avis. Christensen har signert en treårskontrakt.