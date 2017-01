Dag Sindre Vagle var ti år i 1984. Kassettspilleren gikk varm, og lyden av Springsteen var med på å forme gutten til den musikeren han etter hvert ble.

Han har spilt med de fleste og er kjent fra band som Helldorado, The Brigade, The Tramps og nå sist, Randi Tytingvåg-trio. Men det starta altså med Springsteen og «Dancing in the dark».

– Det sies at Springsteen fikk ordre om å skrive en hit, men han slet med å få det til. I frustrasjon skrev han «Dancing in the dark». En fengende poplåt, men hvis du hører etter på teksten, så merker du at den er ganske mørk, sier Vagle.

Han har laget en rolig og stemningsfull variant av sangen, sammen med Erlend Egeberg Aasland og Randi Tytingvåg.

– Kanskje det var slik den ville blitt, dersom plateselskapet ikke hadde mast om en hit. Hvem vet, sier Dag Sindre Vagle.