Det siste året har lokale artister stått i kø for å tolke hitlåter fra 1984 og 1985, og nå har det populære radiokonseptet blitt til en storstilt konsert.

– 1984 og 1985 er de beste musikkåra noensinne. Hvis du er uenig, er det ditt problem, fastslår Per Øystein Kvindesland og Bjørn Olav Skjæveland.

Orkester og lokale artister

De to NRK-programlederne er begge glade i musikk. Begge er født i 1970. Begge fylte 14 år i 1984 og 15 i 1985. Og de er altså helt enige om at det er noe spesielt med akkurat disse to årene i musikkhistorien. Og det kan se ut som om de har mange med seg.

Siden mars 2016 har Kvindesland og Skjæveland invitert et bredt utvalg rogalandsartister til NRKs studio for å presentere egne versjoner av en slager fra 84/85. Tilbakemeldingene har vært så overveldende at de til slutt tok 84/85 til Stavanger konserthus og Fartein Valen-salen. Den 31. mars tok radiolåtene steget opp på den store scenen.

Et timanns orkester under ledelse av kapellmester Knut Aabø drysset stjernestøv over låtene og en god blanding av spennende nykommere, hardtarbeidende trubadurer og etablerte vokalister leverte sine favoritter fra tidenes største musikkår.

Disse artistene er med:

Randi Tytingvåg

Hilde Selvikvåg

Jorunn Hodne

Arne Hovda

Dag Sindre Vagle

Inger lIse Hope

Aril og Aina Schøld

Geir Halleland

Jim Jacobsen, Erik "Slim" Zahl og Arne Olav Nygard

Maria Toresen

Øyvind Grong

Tor Kvammen, Trygve Stakkeland og Magnus Fjelde

Elle Melle

Ford Rekord

Orkester under ledelse av KNUT AABØ



Arrangør: Stavanger konserthus i samarbeid med Kulturkompaniet.