Bygningsbrann i Haugesund slukket

Bygningsbrannen nord i Haugesund er slukket. Det har vært en ulmebrann inne på et soverom. Brannen har skjedd i et eldre, ubebodd og rivingsklart hus. Ingen personer er skadd.

Vitner på stedet har beskrevet at to ungdommer forlot huset en liten stund før røyken ble observert fra huset. Politiet kjører i området for å se etter dem.

Det kom masse røyk fra bygningen da brannvesenet kom fram, opplyste de rundt klokken 19.41.