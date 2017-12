Brannen på Storhaug er slukket

Boligbrannen i Midtre Suldalsgate i Stavanger er nå slukket. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen som ble meldt inn like over klokken fem i dag tidlig. Samtidig fryktet en at brannen kunne blusse opp igjen. Den faren er nå over. – Brannvesenet driver med etterslukking, forteller Stein Arild Egeland som er vaktleder i Brannvesenet Sør-Rogaland.